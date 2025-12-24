В Україну прийшов холод із Баренцового моря: коли вдарять сильні морози та піде сніг

Антициклон із півночі формуватиме малохмарну суху погоду та зниження температури до -13 градусів.

https://glavred.net/synoptic/v-ukrainu-prishel-holod-iz-barenceva-morya-kogda-udaryat-silnye-morozy-i-poydet-sneg-10726745.html Посилання скопійоване

Яка погода чекає на українців 25 грудня - прогноз синоптика / Фото: УНІАН

Коротко:

В Україну прийшло стійке зимове похолодання

Найнижча температура зафіксована в Чернігівській області

25 грудня очікується кульмінація першої хвилі холоду

В Україну прийшла справжня зима. У деяких регіонах температура повітря опустилася до 13 градусів морозу, і це не межа.

Як розповів синоптик Віталій Постригань, в Україну надійшло сухе і холодне повітря з акваторії Баренцева моря.

відео дня

Станом на ранок 24 грудня найхолодніше було на Чернігівщині. На метеостанції Покошичі було зафіксовано 13° морозу.

"Занурення в зиму починається", - зазначив Постригань у Facebook.

Прогноз погоди - карта / facebook.com/vitalijpostrigan

Якою буде погода в Україні на Різдво

Синоптик прогнозує, що 25 грудня очікується кульмінація першої порції холоду. Антициклон з півночі формуватиме малохмарну суху погоду і створить умови для додаткового нічного охолодження повітря, на що одразу відреагують стовпчики термометрів. Вночі очікується 8-13 градусів морозу, вдень - від -2 до -7 градусів.

Постригань попередив, що помірні морози зумовлять появу першої криги на малих і середніх річках регіону, а також на мілководних ділянках Кременчуцького водосховища.

"Але ця перша крига ненадійна та небезпечна", - підкреслив синоптик.

Погода в Україні 26 грудня

У п'ятницю циклон із північного сходу послабить морози, принесе сніг і сильний вітер небезпечних значень.

Погода в Україні - прогнози

Як писав Главред, синоптик Ігор Кибальчич прогнозує, що в Україні очікується істотне похолодання через потужний скандинавський антициклон, який зміщується в бік України. Починаючи з 24 грудня, температура повітря знижуватиметься до невеликих, а місцями й помірних морозів. В окремих регіонах прогнозують снігопади, на дорогах утвориться ожеледиця. Найбільш морозна погода припаде на 25 - 26 грудня, а до вихідних температура потроху підвищуватиметься, місцями навіть до невеликої відлиги.

До речі, передбачити погоду можна за допомогою кісточки хурми - це кумедний та ненауковий спосіб скласти прогноз погоди на зиму.

Якщо вам цікаві інші ознаки, що передбачають погоду, читайте матеріал: Якою буде зима в Україні: про що мовчать синоптики, але знають білки і коти.

Вам також може бути цікаво:

Про персону: Віталій Постригань Відомий український синоптик. Начальник Черкаського обласного гідрометеорологічного центру. Складає прогнози погоди в Україні на короткострокову і довгострокову перспективу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред