В Україну прийшов холод із Баренцового моря: коли вдарять сильні морози та піде сніг

Коротко:
- В Україну прийшло стійке зимове похолодання
- Найнижча температура зафіксована в Чернігівській області
- 25 грудня очікується кульмінація першої хвилі холоду
В Україну прийшла справжня зима. У деяких регіонах температура повітря опустилася до 13 градусів морозу, і це не межа.
Як розповів синоптик Віталій Постригань, в Україну надійшло сухе і холодне повітря з акваторії Баренцева моря.
Станом на ранок 24 грудня найхолодніше було на Чернігівщині. На метеостанції Покошичі було зафіксовано 13° морозу.
"Занурення в зиму починається", - зазначив Постригань у Facebook.
Якою буде погода в Україні на Різдво
Синоптик прогнозує, що 25 грудня очікується кульмінація першої порції холоду. Антициклон з півночі формуватиме малохмарну суху погоду і створить умови для додаткового нічного охолодження повітря, на що одразу відреагують стовпчики термометрів. Вночі очікується 8-13 градусів морозу, вдень - від -2 до -7 градусів.
Постригань попередив, що помірні морози зумовлять появу першої криги на малих і середніх річках регіону, а також на мілководних ділянках Кременчуцького водосховища.
"Але ця перша крига ненадійна та небезпечна", - підкреслив синоптик.
Погода в Україні 26 грудня
У п'ятницю циклон із північного сходу послабить морози, принесе сніг і сильний вітер небезпечних значень.
Погода в Україні - прогнози
Як писав Главред, синоптик Ігор Кибальчич прогнозує, що в Україні очікується істотне похолодання через потужний скандинавський антициклон, який зміщується в бік України. Починаючи з 24 грудня, температура повітря знижуватиметься до невеликих, а місцями й помірних морозів. В окремих регіонах прогнозують снігопади, на дорогах утвориться ожеледиця. Найбільш морозна погода припаде на 25 - 26 грудня, а до вихідних температура потроху підвищуватиметься, місцями навіть до невеликої відлиги.
До речі, передбачити погоду можна за допомогою кісточки хурми - це кумедний та ненауковий спосіб скласти прогноз погоди на зиму.
Якщо вам цікаві інші ознаки, що передбачають погоду, читайте матеріал: Якою буде зима в Україні: про що мовчать синоптики, але знають білки і коти.
Про персону: Віталій Постригань
Відомий український синоптик. Начальник Черкаського обласного гідрометеорологічного центру. Складає прогнози погоди в Україні на короткострокову і довгострокову перспективу.
