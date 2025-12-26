До -13 градусів, сніг і штормовий вітер: Україну накрила негода

Синоптики попереджають: сильний вітер і сніг ускладнять ситуацію на дорогах.

https://glavred.net/synoptic/do-13-gradusov-sneg-i-shtormovoy-veter-ukrainu-nakryla-nepogoda-10727183.html Посилання скопійоване

Київ засипало снігом / Колаж: Главред, фото: Fаcebook zaiarnyi_pasha, facebook.com/KyivTvoyeMisto

Коротко:

В Україну прийшли морози, сніг і сильний вітер

Погодна погіршилася по всій країні

Оголошено перший рівень небезпеки (жовтий)

В Україну прийшла справжня зима. Погіршення погодних умов може призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту. Таке попередження вранці 26 грудня опублікували в ДСНС.

"Зима з Карпат спустилася на всю Україну. Станом на ранок 26 грудня на горі Піп Іван хмарно, вітер північно-західний 12м/с, температура повітря -11°С", - ідеться в повідомленні.

відео дня

Україну засипало снігом / Фото: t.me/dsns_telegram

По всій країні упродовж дня очікуються пориви вітру 15-20 м/с, хуртовина, на дорогах ожеледиця. Оголошено перший рівень небезпеки, жовтий.

"Одягайтеся тепліше та будьте уважні на дорогах! Нехай сніжна зима дарує гарний настрій і минає без травм!", - додали рятувальники.

В Україні оголошено жовтий рівень небезпеки / facebook.com/UkrHMC

Погода в Україні на сьогодні

Погода на території України 26 грудня буде по справжньому зимовою.

"Атмосферні фронти з півночі зумовлять хмарне небо, у нічні години в північних, більшості східних та центральних областей, а вдень по всій території України крім крайнього заходу сніг. Разом із цим на дорогах утворюватиметься ожеледиця", - пише Укргідрометцентр.

Повітряні потоки рухатимуться з північного заходу зі швидкістю в межах 7-12 м/с, вночі в північних областях, вдень в Україні, крім Закарпаття, очікуються пориви вітру до 15-20 м/с, що зумовлюватиме хуртовини.

"Щодо температурного фону, то за рахунок збільшення хмарності мороз дещо послабиться, тож найближчої ночі очікуємо в межах -4...-9 градусів, у Карпатах та на Прикарпатті до 13 градусів морозу, денні максимуми по всій території країни сягатимуть 0...5 градусів морозу", - ідеться у повідомленні.

Погода в Україні 26 грудня / facebook.com/UkrHMC

Погода в Києві 26 грудня

Згідно з прогнозом погоди, сьогодні в Києві та області буде хмарно. Вночі помірний, вдень - невеликий сніг; на дорогах ожеледиця.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, хуртовина. Температура по області вночі 4-9° морозу, вдень 0-5° морозу. У Києві вночі 6-8° морозу, вдень 0-2° морозу.

В Укргідрометцентрі попередили про небезпечні метеорологічні явища на території Київщини та в місті Київ.

26 грудня очікуються пориви вітру 15-20 м/с, хуртовина, на дорогах - ожеледиця.

Оголошено перший рівень небезпеки, жовтий.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", - зазначають синоптики.

Погода в Києві сьогодні / facebook.com/UkrHMC

У КМДА повідомили, що 182 одиниці спецтехніки Київавтодору з ночі працюють на вулицях міста. Насамперед комунальники очищають від снігу та обробляють протиожеледними засобами головні магістралі, мости, шляхопроводи, спуски та підйоми, підходи до зупинок громадського транспорту та переходи.

Також задіяно 122 працівники у складі 23 бригад із ручного прибирання. На прибудинкових територіях сніг прибирають працівники керуючих компаній. У парках і скверах сніг прибирають "зеленбудівці": залучено 43 одиниці техніки та 673 працівники.

"Просимо водіїв бути максимально обачними на дорогах і дотримуватися безпечної дистанції. А пішоходів - проявляти обережність і не забувати носити флікери в темний час доби", - йдеться в повідомленні.

Погода в Україні - прогнози

Як писав Главред, синоптик Наталка Діденко прогнозувала, що 26 грудня в Україні очікується сніг, сильний вітер і хуртовини. Водночас можливе потепління. Найменша ймовірність опадів буде в західних областях. Температура повітря підвищиться вдень у п'ятницю до -3...+2°C.

Синоптик Ігор Кибальчич прогнозує, що в Україні очікується істотне похолодання через потужний скандинавський антициклон, який зміщується в бік України. Починаючи з 24 грудня, температура повітря знижуватиметься до невеликих, а місцями й помірних морозів. В окремих регіонах прогнозують снігопади, на дорогах утвориться ожеледиця. Найбільш морозна погода припаде на 25 - 26 грудня, а до вихідних температура потроху підвищуватиметься, місцями навіть до невеликої відлиги.

До слова, передбачити погоду можна за допомогою кісточки хурми - це кумедний і ненауковий спосіб скласти прогноз погоди на зиму.

Вам також може бути цікаво:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред