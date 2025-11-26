Чи здивує зима погодними аномаліями: синоптики попередили українців

Продовжується тенденція теплих зим, проте це не виключає морозів до -20 градусів

Чи буде зима 2025−2026 аномальною в Україні / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ключові факти:

Зима 2025–2026 буде теплішою за норму, але з періодичними похолоданнями

Опадів очікується більше, ніж торік

Стійкий сніговий покрив не прогнозується на Півдні, Закарпатті та подекуди в центрі

Українські метеорологи представили попередній прогноз на зиму 2025–2026 років та оцінили, чи збережеться тенденція до теплих зим, яка спостерігається останні десятиліття.

За розрахунками, підготовленими на основі даних провідних світових прогностичних центрів - NOAA, ECMWF, CMCC та інших - більша частина Європи та Україна матимуть зиму з температурою на 0,7–1,6 °C вище кліматичної норми. Тренд на теплі зими продовжиться, однак це не виключає короткочасних похолодань до –20 °C, пише NV.ua.

Морози до –20

Фахівці зазначають, що через глобальне потепління в Україні вже практично не повторюються екстремальні морози –30…–35 °C, характерні для минулого століття. Також скорочується кількість днів зі снігом і тривалість метеорологічної зими. На півдні та в Криму останніми роками зима іноді взагалі не встановлюється.

Втім, зима 2025–2026 може виявитися прохолоднішою та більш сніжною, ніж кілька попередніх сезонів. За прогнозом, у січні та першій половині лютого в північних, східних і західних областях нічні температури можуть опускатися до –20…–25 °C.

Опади: більше, ніж торік

З грудня 2025-го по лютий 2026-го в Україні очікується помітне збільшення кількості опадів. Сніг і дощ розподілятимуться приблизно порівну. Кількість днів зі снігом буде більшою, ніж минулої зими, хоча стійкий сніговий покрив навряд чи утвориться на Півдні, Закарпатті та подекуди в центрі.

Можливі й небезпечні погодні явища: ожеледь, туман, налипання мокрого снігу.

Чого чекати загалом від зими

Метеорологи наголошують: попри загальну тенденцію до тепліших зим, епізодичні хвилі холоду з морозами нижче –20 °C можуть тривати 1–2 тижні. Через це один із зимових місяців може бути близьким до норми або навіть холоднішим, тоді як інші - аномально теплими.

Історичні температурні рекорди малоймовірні, хоча окремі добові максимуми можуть бути оновлені.

Коли в Україну прийдуть морози - прогноз синоптика

Погода в Україні на початку грудня буде контрастною. Сильні морози, похолодання, снігопади та дощі очікують на українців цієї зими.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів народний синоптик Станіслав Щедрін.

Погода в Україні - останні новини

Україну завтра, 27 листопада, накриє контрастна погода: від прохолоди на заході до майже весняного тепла на півдні. За прогнозом Наталки Діденко, найнижчі температури очікуються у західних областях - вдень там буде лише +2…+6 градусів.

Синоптик Ігор Кібальчич розповідав, що погода в Україні до кінця листопада буде аномально теплою. Водночас у західних регіонах буде значно прохолодніше - буде сніг та ожеледиця на дорогах.

Також синоптикиня Наталія Птуха дала неочікуваний прогноз про раптове погіршення погоди в Україні. Вже найближчим часом регіони накриє похолодання. У багатьох областях будуть сильні снігопади, мороз та ожеледиця. Може випасти навіть до 20 см снігу.

