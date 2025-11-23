До Україні мчить хвиля похолодання: названо дати сильних снігопадів

Погода в Україні протягом тижня буде прохолодною у західних областях. Однак в інших регіонах буде аномальне тепло.

https://glavred.net/synoptic/v-ukrainu-mchitsya-volna-poholodaniya-nazvany-daty-silnyh-snegopadov-10718069.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди в Україні на тиждень / фото: pexels

Що дізнаєтесь:

Якою буде погода в Україні вночі

Де температура повітря опуститься до -3 градусів

У яких областях будуть дощі з грозами та сніг

Погода в Україні до кінця листопада буде аномально теплою. Водночас у західних регіонах буде значно прохолодніше. Про це повідомляє синоптик Ігор Кібальчич.

Наступного тижня у західних областях буде сніг та ожеледиця на дорогах. Загалом погода в Україні буде мінливою.

відео дня

Погода 24 листопада

У понеділок, 24 листопада, у західних областях буде невеликий сніг та ожеледиця. В інших регіонах будуть дощі та навіть грози.

"Вітер південний із переходом на південно-західний, 5 – 10 м/с. Температура повітря в західних регіонах вночі становитиме -2...-7 °С, вдень -1...+4 °С; в решті областей вночі 0…+11 °С, вдень +4…+12 °С, на крайньому південному сході місцями +13…+16 °С", - йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди в Україні на 24 листопада / фото: meteoprog

Погода 25 листопада

У вівторок, 25 листопада, у західних регіонах буде мокрий сніг та дощ. В інших областях буде сухо. Вночі та у першій половині дня очікується туман.

"Вітер вночі змінних напрямків, 3 – 8 м/с, вдень південний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі -3...+3 °С, вдень +2...+7 °С; у південних та східних областях вночі +2…+7 °С, вдень повітря прогріється до +8…+13 °С", - пише Кібальчич.

Прогноз погоди в Україні на 25 листопада / фото: meteoprog

Погода 26 листопада

У середу, 26 листопада, у більшості областей буде сухо. Водночас на крайньому заході будуть дощі, а у Карпатах мокрий сніг.

"Вітер південний / південно-східний, 7 – 12 м/с, вдень у центральних та південних областях місцями пориви, 15 – 20 м/с. Температура повітря в західних областях вночі становитиме -2…+4 °С, вдень +4…+10 °С; в інших регіонах вночі +4…+10 °С, вдень +9…+14 °С, на крайньому півдні та у Криму +13…+18 °С", - пише синоптик.

Прогноз погоди в Україні на 26 листопада / фото: meteoprog

Погода 27 листопада

У четвер, 27 листопада, у південних, центральних та східних областях будуть дощі та туман. У північних та західних областях буде сухо.

"Вітер змінних напрямків, 3 – 8 м/с, на Правобережжі західний, 7 - 12 м/с. Температура повітря в західних областях вночі коливатиметься в межах -3...+2 °С, вдень -1...+4 °С; в інших регіонах вночі +5...+11 °С, вдень +7...+13 °С, на південному сході та у Криму +12...+17 °С", - йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди в Україні на 27 листопада / фото: Windy

Погода 28 листопада

У п'ятницю, 28 листопада, дощі з мокрим снігом очікуються у південних, центральних та східних регіонах. У західних та північних областях буде сухо.

"Вітер північний / північно-західний, 5 - 10 м/с, на півдні місцями пориви 15 - 17 м/с. Температура вдень +1…+6 °С; в решті регіонів вночі +4...+10 °С, вдень +5...+12 °С", - зазначає Кібальчич.

Прогноз погоди в Україні на 28 листопада / фото: Windy

Погода 29 листопада

У суботу, 29 листопада, в Україні опадів не буде. Вітер буде західний та північно-західний зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура повітря вночі очікується в межах -3…+2 °С, вдень +2…+8 °С", - зазначає синоптик.

Прогноз погоди в Україні на 29 листопада / фото: ventusky

Погода 30 листопада

У неділю, 30 листопада, буде сухо у всіх регіонах. Водночас подекуди можливий туман. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура повітря в нічний час -3...+2 °С, вдень +3...+8 °С", - йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди в Україні на 30 листопада / фото: ventusky

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, погода в Україні в п'ятницю, 21 листопада, порадує теплом. У деяких регіонах замість холодів очікується потепління.

Синоптик Наталка Діденко говорила, що Україна готується до контрастних погодних умов у найближчі вихідні, 22-23 листопада. Циклон і атмосферні фронти принесуть у різні регіони країни абсолютно різні сценарії - від зимових проявів до майже весняного тепла.

Синоптик Наталія Птуха дала неочікуваний прогноз про раптове погіршення погоди в Україні. Вже найближчим часом регіони накриє похолодання. У багатьох областях будуть сильні снігопади, мороз та ожеледиця. Може випасти навіть до 20 см снігу.

Читайте також:

Про персону: Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред