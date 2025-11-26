Від морозу до +20: якою буде погода найближчим часом

Погода у Львові буде однією з найхолодніших. Там температура повітря опуститься до 0 градусів.

https://glavred.net/synoptic/ot-moroza-do-20-kakoy-budet-pogoda-v-blizhayshee-vremya-10719092.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди в Україні на 27 листопада / фото: unsplash.com

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 27 листопада

Де температура повітря опуститься до -2 градуса

Де буде дощ

Погода в Україні 27 листопада буде достатньо тепло. Водночас очікуються дощі. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 27 листопада будуть дощі у північних та центральних областях України. У західних областях буде найхолодніше. Там температура повітря опуститься до 2-6 градусів тепла. Найтепліше буде на півдні та в Криму. Там температура повітря підвищиться аж до 20 градусів тепла.

відео дня

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 27 листопада / фото: ventusky

Погода 27 листопада

В Україні 27 листопада буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують дощі у більшості північних, центральних, Чернівецької, Хмельницької та Одеської областей. На Закарпатті та Прикарпатті буде туман. У цей день вітер буде південно-східний з переходом на північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Тому температура у західних областях вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 1-6° тепла; у південній частині вночі в межах +6..11°, в денні години 12-17°; на решті території вночі 4-9° тепла, вдень стовпчики термометрів будуть сягати 7-12°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить 0

За даними meteoprog, 27 листопада в Україні буде тепліше. Найтепліше буде в Криму. Там температура повітря підвищиться до +11...+18 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря опуститься до 0...+6 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 27 листопада / фото: meteoprog

Погода 27 листопада у Києві

У Києві 27 листопада буде хмарно. Синоптики в цей день прогнозують дощі. Вітер в цей день буде південно-східний з переходом на північно-західних зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі 4-9° тепла, вдень 7-10°; у Києві вночі та вдень 7-9° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 27 листопада / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, погода в Україні в п'ятницю, 21 листопада, порадує теплом. У деяких регіонах замість холодів очікується потепління.

Синоптик Наталка Діденко говорила, що Україна готується до контрастних погодних умов у найближчі вихідні, 22-23 листопада. Циклон і атмосферні фронти принесуть у різні регіони країни абсолютно різні сценарії - від зимових проявів до майже весняного тепла.

Синоптик Наталія Птуха дала неочікуваний прогноз про раптове погіршення погоди в Україні. Вже найближчим часом регіони накриє похолодання. У багатьох областях будуть сильні снігопади, мороз та ожеледиця. Може випасти навіть до 20 см снігу.

Читайте також:

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред