Зірка 'Кріпосної' Цимбалюк показав пристрасні поцілунки з новою дівчиною

Відомий український актор, зірка серіалів "Спіймати Кайдаша" та "Кріпосна" Тарас Цимбалюк продовжує ділитися з фоловерами романтичними фото зі своєю новою дівчиною. Знімок він виклав на своїй сторінці в Instagram.
Спершу кохана написала акторові в Stories питання. Дівчина запитала, чи сумує за нею Цимбалюк, який зараз поїхав зі столиці Україну у відрядження.
Актор відповів очікувано - мовляв, сумую за тобою, кохана. А потім Цимбалюк опублікував фото, на якому злився в поцілунку зі своєю обраницею.
До слова, актор щосили приховує особистість дівчини, з якою став зустрічатися після недавнього розлучення з дружиною. Але шанувальники, як їм здається, швидко розсекретили обраницю Цимбалюка. Вони підозрюють, що у їхнього кумира романтичні стосунки з ресторатором і бізнесвумен Світланою Готочкіною.
Нагадаємо, раніше відомий музикант і продюсер Потап (Олексій Потапенко) стверджував - він заочно, через свого батька, записався в територіальну оборону. І при цьому залишився за кордоном. У відповідь його шанувальники і колеги висловили сумнів у тому, що Потапенко дійсно уклав контракт.
Тоді Потап навів фотодоказ того, що він заочно записався до лав добровольчого формування територіальної громади (ДФТО).
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