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"Хочу на фронт, на передову": Потап розповів, як рвався до лав ЗСУ

3 жовтня 2022, 14:26

Репер і продюсер Потап заявив, що планував повернутися в Україну з Іспанії, де музикант перебував з початку війни, і відправитися на фронт.

Потап, ВСУ
Потап / Колаж фото УНІАН

Легендарний український реп-музикант і продюсер Олексій Потапенко заявив, що спочатку планував повернутися в Україну з Іспанії і відправитися на фронти україно-російської війни. Однак потім вирішив наслідувати пораду свого батька і заочно записатися в територіальну оборону, розповів Потап в ексклюзивному інтерв'ю проекту ЖВЛ каналу 1+1.

"Я сказав батькові:"Хочу їхати, хочу на фронт, на передову". А він каже: "У терроборону запишись для початку". Я кажу: "Запиши мене в терроборону". Так я заочно записався в терроборону. І я вирішив, що робитиму Далі - далі те, що вмію. Доносити інформацію про Україну", – поділився продюсер.

Потап

Потім Потап вирішив, що буде продовжувати працювати на культурному та інформаційному фронті на користь України в різних куточках світу ‒ незважаючи на хейт від українців. Він організовував і брав участь у благодійних концертах, активно поширював в соцмережах (де у нього більше 2 млн фоловерів), правду про злочини російських окупантів і брехню російських пропагандистів, а також допомагав ЗСУ фінансово.

Нагадаємо, українська співачка Настя Каменських одружена з Олексієм 'Потапом' Потапенко з 2019 року. І хоча три роки - відносно невеликий термін, але весь цей час шанувальники гучного дуету очікують почути від кумирів головну новину про вагітність артистки.

Саме подружжя своє особисте життя воліють не коментувати, особливо те, що стосується дитячого питання. Однак будь-яке коливання Каменських у вазі тут же сприймається фанатами, як натяк на швидку появу зоряного малюка.

До того Каменських говорила, що частковий параліч обличчя у її чоловіка, репера і продюсера Олексія Потапенка (Потапа) стався через сильний стрес на тлі війни.

Інші новини:

Потап тероборона Олексій Потапенко війна Росії та України
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