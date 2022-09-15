Потап заговорив: де був до повернення в Україну, що з його обличчям та чи буде співати російською

Потап повернувся до України та розповів про своє життя за 7 місяців повномасштабної війни / Прес-служба

Вже 2 жовтня о 21:00 на телеканалі ТЕТ відбудеться прем’єра нових епізодів головного вокального проєкту Голос країни, показ якого було перервано через початок повномасштабної агресії рф проти України. У продовженні сезону буде потужна благодійна складова, націлена на підтримку українських захисників. Метою стане збір 3 млн гривень на важливу закупку для цілої бригади на передовій - 18 квадрокоптерів, які допоможуть нашим воїнам бути ще більш ефективними, влучно і вчасно відстежувати небезпеку і планувати дії для звільнення України.

Сьогодні до студії Сніданку з 1+1 вперше за період повномасштабної війни завітав тренер проєкту Потап та з перших вуст розповів, де знаходився весь цей час, як допомагав Україні та чи чекав на повернення Голосу країни в ефір.

Відомий продюсер відповів на запитання про те, що робив під час війни за кордоном. Артист розповів, що весь цей час виступав на благодійних концертах по всьому світу – від Польщі до США, розповідаючи міжнародній спільноті про війну в Україні.

"Мене давно не було в ефірі, але я весь час працював. Довгий час був закордоном, давав концерти від Польщі і до Латинської Америки. Ми з Настею як сім’я волонтерів зробили дуже багато. Ще декілька тижнів тому сумма, яку ми назбирали, була 75 мільйонів гривень, зараз же ця цифра наближається до відмітки 100 мільйонів. За цей час ми допомагали і концертами, і гуманітаркою, і зброєю для ЗСУ. Вже настав час повернутися додому і підтримувати Україну в культурному плані. Ми об’їздили майже весь світ. В Україну я повернувся вже давно, видихнув, адже в нас був божевільний графік і знову розпочав працювати у волонтерському напрямку", - говорить Потап.

В середині липня артист налякав шанувальників новиною про те, що в нього через хворобу паралізувало половину обличчя. Сьогодні в ефірі Потап вперше розповів про свій стан здоров’я зараз.

"В мене був синдром Рамсея-Ханта, з яким нещодавно боровся Джастін Бібер, тобто через нерви в мене паралізувало половину обличчя. Це дуже важка штука. За цей час я тяжко перехворів на ковід та отит. Але коли я дивлюсь на хлопців, які воюють, то думаю: ну який параліч, про що взагалі можна казати?" - говорить Потап.

Розповів Потап і про те, чи писали йому російські зірки від початку вторгнення рф на територію України. З першого дня артист не стримувався у своїх висловлюваннях щодо відсутності позиції у зірок з українським корінням та звертався до них з жорсткими промовами з екранів смартфону.

"Були російські зірки, які писали мені після Бучі. Не хочу називати їхніх імен. Була одна зірка, яка писала мені, що вона з Одеси і хвилюється за ситуацію в країні, на що я відповів: який ти одессит, якщо сидиш в Дубаї та викладаєш відео, як їси червону ікру в той момент, коли російські ракети обстрілюють твоє місто, а ти про це мовчиш. Якщо ти одесит, то підтримуй свою країну. З початком війни ми з Настею прийняли дуже активну позицію в інформаційному просторі. І Настя, і я писали дзвонили всім українським зіркам, які знаходилися у рф. Одного разу я навіть почув, як Настя каже: "Ти не можеш називати себе українкою, я зроблю все, щоб лишити тебе українського громадянства", - каже Потап.

Неймовірного розголосу набула новина про повернення проєкту Голос країни на великі екрани. Тренер проєкту не приховує, що як і багато українців дуже чекав на перезапуск улюбленого вокального проєкту.

Голос країни-12 повернеться на екрани вже на початку жовтня / Прес-служба

"Цей проєкт зараз дуже "на часі", адже в нас з’явиться можливість подивитися на себе такими, які ми були до війни. Війна прийшла до кожної домівки і змінила усіх нас, де б ти не перебував у той момент. Голос країни надважливий проєкт, тому що нам потрібно сформулювати нову національну ідею, а плацдармом для цієї ідеї завжди буде культура, мова і пісня, яка повинна лунати звідусіль. Я весь цей час спілкувався зі своєю командою. Дехто з них опинився на тимчасово окупованій території, дехто займався тим, що виступає на концертах та допомагає ЗСУ. В нашій команді навіть народилася одна дитинка, а інша дівчина вже на сьомому місяці вагітності. Команда стала більша. Я дуже хочу, щоб ви побачили цей новий пласт українців та мали змогу відволіктися від новин хоча б на пару годин", - каже тренер Голосу країни.

Потап також розповів про внутрішні перевтілення та про те, що викреслив зі своєї творчості російську мову.

"Я викреслив зі своїх пісень російську мову. Мої нові пісні будуть писатися суто українською, іспанською або англійською мовою. Якщо люди попросять, то на концертах я можу заспівати щось з того, що було написано до війни, але у нових піснях ніякої російської мови. Я приїхав додому з великою ідеєю, яка змінить сучасний український шоу-бізнес. Я хочу зробити так, щоб молоді виконавці заробляли гроші та розвивали українську культуру, тому що для національної ідеї повинен фундамент. Ми живемо в парадигмі "24 лютого" та "День перемоги", саме тому після перемоги нам потрібно буде відбудувати круту сільскогосподарську, айтішну країну з дуже развинутою культурою", - каже Потап.

Нагадаємо, за ініціативи народного тренера Голосу країни та мецената Андрія Мацоли улюблений проєкт мільйонів українців повертається задля того, щоб нагадати про силу, волю й талант українського народу та піснею підтримати моральний дух усіх глядачів та наших воїнів. У проєкті буде присутня потужна благодійна складова, націлена на підтримку українських захисників. Голос країни разом з Dobro.UA та Фондом компетентної допомоги армії "Повернись живим" оголошує благодійну ініціативу під назвою "Твій Голос на аерозасоби для розвідки". Його метою стане збір 3 млн гривень на важливу закупку для цілої бригади на передову - квадрокоптера Matrice 300 RTK та 17 малогабаритних дронів DJI Mavic 3 Fly More Combo. Такі залізні пташки допоможуть нашим воїнам бути ще більш ефективними, влучно і вчасно відстежувати небезпеку і планувати дії для звільнення України.

Вже зараз кожен охочий може долучитись до благодійного збору, зробивши внесок на платформі онлайн за посиланням або відправивши SMS на благодійний номер 88007. Вартість однієї благодійної пожертви у вигляді SMS становить 10 гривень. Всі гроші підуть на аерозасоби. Тисячі SMS-голосів зможуть стати гучною народною підтримкою ЗСУ.

Усі деталі за посиланням на онлайн-платформу Dobro.UA.