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Зірка "Кріпосної" Цимбалюк заінтригував романтичним фото з дівчиною

10 листопада 2022, 20:54

Відомий український актор, зірка серіалу" Спіймати Кайдаша "і" кріпосна " Тарас Цимбалюк показав романтичне фото з якоюсь дівчиною.

Цимбалюк
Зірка "Кріпосної" Цимбалюк заінтригував романтичним фото з дівчиною / колаж УНІАН та Instagram

Відомий український актор, зірка серіалу "Спіймати Кайдаша " і "Кріпосна" Тарас Цимбалюк (який нещодавно розлучився з дружиною) заінтригував фоловерів романтичним знімком з якоюсь дівчиною.

Артист поділився кількома, на яких зображені особливі моменти з його життя. На одному з них "засвітилася" якась таємнича дівчина. На одному знімку Тарас разом з незнайомкою вживав в їжу суші. На другому фото актор з дівчиною гуляв по вулиці, тримаючись за руки. Причому Цимбалюк дбайливо на знімку приховав обличчя дівчини.

Цимбалюк

Фанати тут же припустила, що актор після розриву з Тіною Антоненко знайшов нове кохання.

Цимбалюк, дівчина

Нагадаємо, раніше відомий музикант і продюсер Потап (Олексій Потапенко) стверджував - він заочно, через свого батька, записався в територіальну оборону. І при цьому залишився за кордоном. У відповідь його шанувальники і колеги висловили сумнів у тому, що Потапенко дійсно уклав контракт.

Тоді Потап навів фотодоказ того, що він заочно записався до лав добровольчого формування територіальної громади (ДФТО).

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новини шоу бізнесу Серіал Кріпосна Спіймати Кайдаша Тарас Цимбалюк
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