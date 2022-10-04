Потап відповів хейтерам і показав фото свого контракту в тероборону / колаж УНІАН

Відомий український репер і продюсер Олексій Потапенко (Потап) навів доказ того, що він заочно записався до лав добровольчого формування територіальної громади (ДФТО). Фотокопію контракту, який він уклав на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну він показав у Instagram.

У документі йдеться, що його затвердили 7 березня нинішнього року. У підписі до фото Потап дорікнув всім хейтерам, які шукають "зраду", і згадав про російський окупаційний символ, який російська армія використовує для пропаганди і посліду своєї техніки.

"Навмисно. Для всіх "зрадошукачів" нагадаю, "зрада" починається з літери "Z"", – написав репер.

Справа в тому, що напередодні Потап стверджував - він заочно, через свого батька, записався в територіальну оборону. І при цьому залишився за кордоном. У відповідь його шанувальники і колеги висловили сумнів у тому, що Потапенко дійсно уклав контракт.

Нагадаємо, українська співачка Настя Каменських одружена з Олексієм 'Потапом' Потапенко з 2019 року. І хоча три роки - відносно невеликий термін, але весь цей час шанувальники гучного дуету очікують почути від кумирів головну новину про вагітність артистки.

Саме подружжя своє особисте життя воліють не коментувати, особливо те, що стосується дитячого питання. Однак будь-яке коливання Каменських у вазі тут же сприймається фанатами, як натяк на швидку появу зоряного малюка.

До того Каменських говорила, що частковий параліч обличчя у її чоловіка, репера і продюсера Олексія Потапенка (Потапа) стався через сильний стрес на тлі війни.

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