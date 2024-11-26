"Старші ґвалтують молодших": Мірошниченко "вбила" подробицями життя сиріт

Інна Мірошниченко продовжує розкривати подробиці того, що відбувається в дитячих установах.

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Інна Мірошниченко розповіла про будні дітей-сиріт / Колаж Главред, скрішот YouTube

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Що відбувається з дітьми-сиротами

Про що говорила Інна Мірошниченко

Юристка і телеведуча Інна Мірошниченко, яка незважаючи на складнощі, ділиться історією усиновлення у своїй соціальній мережі Instagram, цього разу не просто здивувала подробицями життя в дитячому будинку, вона буквально "вбила" тими подіями, які відбуваються з сиротами в дитячих установах.

В інтерв'ю Аліні Дротюк вона розповіла, що всі знають про те, що в інтернаті старші хлопчики ґвалтують молодших дітей, які мають проблеми зі здоров'ям, розлади, що не дають їм себе захистити або поскаржитися.

"Мені постійно пишуть волонтери, що старші діти в душі ґвалтують молодших, які мають розлади аутичного спектра або інші розлади, що не дають їм змоги захистити себе чи поскаржитися. А якщо скаржиться, то жертву відправляють у психіатричну лікарню", - каже Інна.

Вона також уточнює, що якщо зґвалтували дитину, яка може поскаржитися, тоді в психлікарню їде ґвалтівник.

"Усі про це знають, мені не раз писали про те, що старший такий-то в душі ґвалтує молодших. І ніхто не каже, щоб зупинилися. І якщо вже хтось поскаржиться, тоді старшого поб'ють, а молодшого проженуть", - розповідає вона.

Інна додає, що можна було б подумати, що це все плітки, адже про це їй розповідають люди. Але була дитина, яка сама говорила про подію. "Так, це я. У шафі ґвалтували", - ділиться страшними подробицями вона.

Покарання після насильства - "стандартне". "Поставили на коліна, дали по хребту і відправили в психлікарню", - розповідає багатодітна мама.

Мірошниченко додає, що ґвалтівника не виключили із закладу, щоб той "довчився". Тим часом, наймолодшій жертві було 8 років.

Жінка додає, що старша дитина, яка зґвалтувала молодшу, просто під час уроку дивилася порнографічний контент. "Ми не знаємо, які причини цього, можливо, вона хвора, можливо, в неї неконтрольований сексуальний потяг, а можливо, вона просто не розуміє, що те, що вона щойно бачила - не окей", - аналізує вона. За словами Мірошниченко, все одно - це така сама дитина, якій потрібна корекція.

Мама чотирьох дітей додає, що коли вона запитала про те, як так сталося, що не було викликано поліцію, заступник директора з навчально-виховної роботи сказав: "Та ви їх послухайте, вони вам розкажуть".

Інна додає, що така ситуація повторюється практично у всіх навчальних закладах.

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Раніше Главред писав про те, що Інна Мірошниченко шокувала кадрами і подробицями того, як живуть діти в одному з інтернатів.

Раніше також стало відомо, що Інна Мірошниченко показала, що любов зробила з їхнім прийомним сином. Вона також виклала дві світлини, які показують разючу різницю та демонструють, що любов може зробити з дитячим сердечком.

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Хто така Інна Мірошниченко? Інна Мірошниченко - українська юристка та блогерка, дружина популярного ведучого та шоумена Тимура Мірошниченка. Разом пара виховує двох біологічних дітей - Мію та Марко, і двох прийомних - сина Марселя та доньку Ангеліну. Інна веде блог про життя багатодітної мами, підвищує обізнаність суспільства про особливості усиновлення дітей в Україні.

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