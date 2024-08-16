Плюс одна мрія: Інна Мірошниченко похвалилася новим образом доньки

Інна та Тимур Мірошниченки виховують чотирьох дітей.

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Інна Мірошниченко виконує мрії всіх своїх дітей / Колаж Главред, фото Instagram/ _inna_mi

Юристка і телеведуча Інна Мірошниченко, яка, незважаючи на складнощі, ділиться історією всиновлення у своїй соціальній мережі Instagram, поділилася тим, як здійснила мрію своєї доньки Ангеліни і пофарбувала їй волосся в рожевий колір.

Як написала багатодітна мама, Ангеліна давно мріяла поносити рожеве волосся. До слова, блогерка пофарбувала волосся змивною фарбою, яка підходить для дитячого волосся.

Сама дівчинка, коли дізналася, що рожевий колір змиватиметься після миття волосся, вирішила, що більше не митиме голову. Жінка повідомила, що пофарбувати волосся було мрією Ангеліни.

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Хто така Інна Мірошниченко? Інна Мірошниченко - українська юристка та блогерка, дружина популярного ведучого та шоумена Тимура Мірошниченка. Разом пара виховує двох біологічних дітей - Мію та Марко, і двох прийомних - сина Марселя та доньку Ангеліну. Інна веде блог про життя багатодітної мами, підвищує обізнаність суспільства про особливості усиновлення дітей в Україні.

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Нагадаємо, раніше відомий український телеведучий Тимур Мірошниченко поділився, скільки грошей витрачає, щоб утримати трьох дітей і додав, що коштів має бути багато.

Раніше також стало відомо, що Інна Мірошниченко показала, що любов зробила з їхнім прийомним сином. Вона також виклала дві світлини, які показують разючу різницю та демонструють, що кохання може зробити з дитячим сердечком.

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