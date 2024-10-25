Тимур Мірошниченко розповів про божевільні вечірки у Януковича

Тимур Мірошниченко згадав, як Янукович закочував корпоративи.

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Тимур Мірошниченко вів корпоративи у Януковича / колаж: Главред, фото: instagram.com/timur.miroshnychenko/

Про що розповів ведучий:

У Януковича платили "скільки скажеш"

Гості прилітали на вечірки на літаках

Ведучий хвилювався перед роботою з "високими" гостями

Ведучий ЖВЛ на каналі 1+1 Україна Тимур Мірошниченко та багатодітний тато чотирьох дітей розповів про вечірки президента-втікача України Віктора Януковича.

Про це він розповів в інтерв'ю телеведучому Славі Дьоміну.

За словами телеведучого, корпоративи Янукович влаштовував із "донецьким" розмахом. Ба більше, гості цих свят життя не приїжджали, а прилітали на звані вечори.

"Там завжди було з розмахом і це такий, знаєш, "донецький розмах". Там платили, скільки ти скажеш. Чартерні рейси, як маршрутки, літають з тієї країни (Росії. - авт.) сюди, гості кожні 20 хвилин змінюються. Це цікавий досвід", - зізнався Мірошниченко.

Ведучий також додав, що працював на вечірках, де були майже всі президенти України. Мірошниченко також додає, що спочатку для нього робота на такому високому рівні була хвилюючою. Однак тепер він її сприймає виключно як рутинну діяльність.

Хто такий Тимур Мірошниченко? Тимур Мірошниченко - український ведучий і коментатор. Відомий роботами над проєктами "Зірковий шлях", "Твій день", "ЖВЛ". Коментатор Євробачення та ведучий Національних відборів від України. Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" у номінації "Телеведучий року".

"Сьогодні це просто робота", - додає він.

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Нагадаємо, раніше відомий український телеведучий Тимур Мірошниченко поділився, скільки грошей витрачає, щоб утримати трьох дітей і додав, що коштів має бути багато.

Раніше також стало відомо, що Інна Мірошниченко показала, що любов зробила з їхнім прийомним сином. Вона також виклала дві світлини, які показують разючу різницю та демонструють, що кохання може зробити з дитячим сердечком.

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