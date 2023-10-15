Тімур та Інна Мірошниченко хрестили прийомного сина - перші кадри з таїнства

У дворічного Марселя Мірошниченка почалося абсолютно нове життя - тепер у нього є мама і тато, сестра, брат та хрещені батьки.

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Тімур та Інна Мірошниченко хрестили Марселя / колаж: Главред, фото: instagram.com/_inna_mi_

Наприкінці липня Тімур та Інна Мірошниченко усиновили дворічного хлопчика, якого назвали Марселем. Батьки охоче діляться подробицями з життя сім'ї, в якій з'явилася така особливий дитина.

Інна не приховує, що Марсель важко адаптується до нормального життя серед тих, хто його безмежно любить, не намагається прикрасити ситуацію, і часом у своєму блозі розповідає такі речі, від яких сльози навертаються на очі.

Проте життя маленького Марселя починає входити в здорове русло, і хлопчик дарує прийомній родині безліч яскравих, щасливих моментів. Так, сьогодні стало відомо, що сім'я Мірошниченко хрестила свого сина, "народженого серцем".

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Інна на своїй сторінці в Instagram поділилася першими кадрами з таїнства, яке пройшло в Михайлівському Золотоверхому монастирі. Хрещеними батьками Марселя стала няня Марія Семенько, яку сім'я знає вже багато років, та колишній наречений журналістки Раміни Есхакзай, юрист Євген Пронін. Він є колегою Інни.

Тімур та Інна Мірошниченко хрестили Марселя / instagram.com/olexandr_barychka

Мірошниченко зазначає, що маленький Марсель проплакав весь обряд хрещення, однак і священик, і його прийомні та хрещені батьки робили все, щоб пом'якшити стрес хлопчика.

Тімур та Інна Мірошниченко хрестили Марселя / колаж: Главред, фото: instagram.com/_inna_mi_

Раніше Інна Мірошниченко розповіла чи немає у неї страху не полюбити прийомного сина. Дружина ведучого зазначила, що при її принципах та поглядах на життя цей варіант просто виключений.

Також Тімур Мірошниченко поділився зворушливими спогадами про те, як починалися його романтичні стосунки з Інною. Ідеальною парою, якою їх знають зараз, вони стали далеко не відразу.

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