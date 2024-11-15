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Накачують препаратами до стану овоча: Інна Мірошниченко поділилася моторошними кадрами виживання дітей в інтернатах

Олена Кюпелі
15 листопада 2024, 09:23
709
Інна Мірошниченко шокувала кадрами та подробицями того, як живуть діти в одному з інтернатів.
Інна Мірошниченко шокувала тим, як живуть діти у спецшколі
Інна Мірошниченко шокувала тим, як живуть діти у спецшколі / Колаж Глвред, фото Instagram/_inna_mi_

Ви дізнаєтеся:

  • В яких умовах живуть діти в інтернаті Тернополя
  • Що роблять із дітьми в разі неслухняності
  • Від якого насильства вони потерпають

Юристка і телеведуча Інна Мірошниченко, яка попри складнощі ділиться історією усиновлення у своїй соціальній мережі Instagram, цього разу шокувала подробицями моніторингу однієї з дитячих спецшкіл Тернопільщини.

"Наш звіт щодо моніторингового візиту до закладу Тернополя готовий і підписаний. А тепер поділюся фотографіями, в яких умовах живуть наші діти", - пише вона.

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На одному з фото показано туалет, яким змушені користуватися діти.

Туалет у дитячій спецшколі
Туалет у дитячій спецшколі / Фото Інни Мірошниченко в Instagram

"Це туалет і право дитини на приватність. Немає туалетного паперу. Немає мила. Немає рушників. Немає гарячої води. Двері на ключ не зачиняються. Навпроти ігрова кімната. Значить, вчися ходити в туалет у всіх на очах", - пише вона.

Стерта до дірок пара дитячого взуття, незважаючи на цілий закритий склад гуманітарної допомоги
Стерта до дірок пара дитячого взуття, незважаючи на цілий закритий склад гуманітарної допомоги / Фото Інни Мірошниченко Instagram

Помитися у ванній діти, які мешкають у закладі, можуть лише раз на тиждень з 20.00 до 22.00.

Фото ванної Тернопільської спецшколи
Фото ванної Тернопільської спецшколи / Фото Інни Мірошниченко Instagram

А ще Мірошниченко показала шторку в душовій, яка вкрита пліснявою.

Інна Мірошниченко показала моторошні умови життя дітей
Інна Мірошниченко показала моторошні умови життя дітей / Фото Інни Мірошниченко в Instagram

На наступному фото можна побачити окріп у дитячих чашках, який у закладі називають "компот".

Накачують препаратами до стану овоча: Інна Мірошниченко поділилася моторошними кадрами виживання дітей в інтернатах
"Компот" для дітей / Фото Інни Мірошниченко в Instagram

Однак, за словами Інни, найстрашніше навіть не це, а те, як поводяться з дітьми. За погану поведінку їх відправляють у психіатричну лікарню. Це ніде не фіксується. Там дітям роблять уколи, після яких ти "як овоч".

В організації списують психотропні препарати, нібито на користь дітей, які випускаються.

Крім того, було виявлено два випадки сексуального насильства. Одній із жертв було 8 років.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше Главред писав про те, що відомий український телеведучий Тимур Мірошниченко поділився, скільки грошей витрачає, щоб утримати трьох дітей, і додав, що коштів має бути багато.

Раніше також стало відомо, що Інна Мірошниченко показала, що любов зробила з їхнім прийомним сином. Вона також виклала дві світлини, які показують разючу різницю та демонструють, що кохання може зробити з дитячим сердечком.

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Хто така Інна Мірошниченко?

Інна Мірошниченко - українська юристка та блогерка, дружина популярного ведучого та шоумена Тимура Мірошниченка. Разом пара виховує двох біологічних дітей - Мію та Марко, і двох прийомних - сина Марселя та доньку Ангеліну. Інна веде блог про життя багатодітної мами, підвищує обізнаність суспільства про особливості усиновлення дітей в Україні.

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