45-річний голлівудський актор опинився із залізом у плечі: "Важке випробування"

Анна Підгорна
4 лютого 2026, 23:54
Ченнінга Татума прооперували.
Ченнінг Татум
Ченнінг Татум зараз - актора госпіталізували для операції / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/channingtatum

Американський актор Ченнінг Татум опинився в лікарні, де йому провели операцію. Очевидно, хірургічне втручання пройшло успішно, і про нього голлівудська зірка може розповісти самостійно у своєму блозі в Instagram.

Спершу Ченнінг опублікував фото з лікарняної палати з медичною шапочкою, зухвало зсунутою на одне вухо. "Просто ще один день. Ще одне випробування. Цього разу воно буде важким. Але все одно. Поїхали", - написав він.

відео дня

Пізніше артист опублікував два рентгенівські знімки - до і після операції. На одному можна розгледіти вивих плеча в області ключиці, на іншому - з'єднаний гвинтом суглоб.

Що призвело до травми, Татум розкривати не став. Але тепер на нього чекає тривала реабілітація.

Ченнінг Татум
Ченнінг Татум зараз - актора госпіталізували для операції / фото: ua.depositphotos.com
Ченнінг Татум
Плече Ченнінга Татума до операції / фото: ua.depositphotos.com
Ченнінг Татум
Плече Ченнінга Татума після операції / фото: ua.depositphotos.com

Раніше Главред розповідав про особливе побачення Кіану Рівза і його коханої Олександри Грант. Романтичний момент пари потрапив на фото і відео.

Також Елайджа Вуд заговорив про повернення Фродо в новому "Володарі Перснів". Актор прокоментував фільм, який готують до виходу в наступному році.

Про персону: Ченнінг Татум

Ченнінг Татум - американський актор, продюсер і модель. Найвідоміші фільми: "Крок уперед", "Любий Джон", "Мачо і ботан", "Супер Майк" та ін.

15:49

