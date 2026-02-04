45-річний голлівудський актор опинився із залізом у плечі: "Важке випробування"

Читайте більше:
- Що сталося з Ченнінгом Татумом
- Яку операцію переніс артист
Американський актор Ченнінг Татум опинився в лікарні, де йому провели операцію. Очевидно, хірургічне втручання пройшло успішно, і про нього голлівудська зірка може розповісти самостійно у своєму блозі в Instagram.
Спершу Ченнінг опублікував фото з лікарняної палати з медичною шапочкою, зухвало зсунутою на одне вухо. "Просто ще один день. Ще одне випробування. Цього разу воно буде важким. Але все одно. Поїхали", - написав він.
Пізніше артист опублікував два рентгенівські знімки - до і після операції. На одному можна розгледіти вивих плеча в області ключиці, на іншому - з'єднаний гвинтом суглоб.
Що призвело до травми, Татум розкривати не став. Але тепер на нього чекає тривала реабілітація.
Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Голлівуд - останні новини:
Раніше Главред розповідав про особливе побачення Кіану Рівза і його коханої Олександри Грант. Романтичний момент пари потрапив на фото і відео.
Також Елайджа Вуд заговорив про повернення Фродо в новому "Володарі Перснів". Актор прокоментував фільм, який готують до виходу в наступному році.
Читайте також:
- Дружина невиліковно хворого Брюса Вілліса зробила важке зізнання: "Якщо чесно, я рада"
- P. Diddy зізнався у причетності до вбивства Тупака Шакура - NYP
- Пізнаю себе: Шерон Стоун після інсульту відчуває зв'язок з потойбічним світом
Про персону: Ченнінг Татум
Ченнінг Татум - американський актор, продюсер і модель. Найвідоміші фільми: "Крок уперед", "Любий Джон", "Мачо і ботан", "Супер Майк" та ін.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред