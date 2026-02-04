45-річний голлівудський актор опинився із залізом у плечі: "Важке випробування"

Ченнінга Татума прооперували.

Ченнінг Татум зараз - актора госпіталізували для операції / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/channingtatum

Що сталося з Ченнінгом Татумом

Яку операцію переніс артист

Американський актор Ченнінг Татум опинився в лікарні, де йому провели операцію. Очевидно, хірургічне втручання пройшло успішно, і про нього голлівудська зірка може розповісти самостійно у своєму блозі в Instagram.

Спершу Ченнінг опублікував фото з лікарняної палати з медичною шапочкою, зухвало зсунутою на одне вухо. "Просто ще один день. Ще одне випробування. Цього разу воно буде важким. Але все одно. Поїхали", - написав він.

Пізніше артист опублікував два рентгенівські знімки - до і після операції. На одному можна розгледіти вивих плеча в області ключиці, на іншому - з'єднаний гвинтом суглоб.

Що призвело до травми, Татум розкривати не став. Але тепер на нього чекає тривала реабілітація.

Ченнінг Татум зараз - актора госпіталізували для операції / фото: ua.depositphotos.com

Плече Ченнінга Татума до операції / фото: ua.depositphotos.com

Плече Ченнінга Татума після операції / фото: ua.depositphotos.com

Про персону: Ченнінг Татум Ченнінг Татум - американський актор, продюсер і модель. Найвідоміші фільми: "Крок уперед", "Любий Джон", "Мачо і ботан", "Супер Майк" та ін.

