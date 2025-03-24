Зірка "Затоки Доусона" розповів про свою онкологію: "Бачу фінішну межу"

Короткий зміст:
- Чотири місяці тому артист зізнався, що хворий
- Зараз Ван Дер Бік готовий поділитися новиною про свій рак
Американський актор Джеймс Ван Дер Бік дав рідкісний коментар про свою боротьбу з онкологією. У бесіді з кореспондентом видання Extra "Доусон Лірі" розповів, як почувається зараз.
Актор зізнався, що зараз налаштований ще більш оптимістично, ніж раніше. У його словах шанувальники навіть розгледіли натяки на ремісію.
"Я відчуваю, ніби можу розгледіти фінішну межу... Я перебуваю на стадії одужання, і це чудово. Наступного місяця я повертаюся на роботу. Цей місяць я присвячую тому, щоб просто розслабитися", - розповів Ван Дер Бік.
Джеймс Ван Дер Бік зізнався, що у нього рак товстої кишки, у листопаді 2024 року - опублікував пост у соціальних мережах і дав велике інтерв'ю популярному глянцю. До того моменту він уже проходив лікування, і приховував це навіть від свого близького оточення. Про страшний діагноз актора, схоже, довгий час знала лише його дружина Кімберлі Брук, з якою зірка виховує шістьох спільних дітей.
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Що таке "Затока Доусона"?
"Затока Доусона" - американський серіал про підліткове життя. Дія серіалу розгортається у вигаданому місті Кейпсайд (штат Массачусетс), розташованому на узбережжі, і сфокусована на житті чотирьох друзів, які на початку серіалу вступили до 10 класу загальноосвітньої школи, повідомляє Вікіпедія. Перша серія вийшла в січні 1998 року. Серіал протримався шість сезонів, до 2003 року.
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