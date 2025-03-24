Зірка "Затоки Доусона" розповів про свою онкологію: "Бачу фінішну межу"

48-річний Джеймс Ван Дер Бік зізнався, на якій стадії лікування перебуває.

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Джеймс Ван Дер Бік онкологія - зірка Затоки Доусона розповів про хворобу / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/vanderjames

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Чотири місяці тому артист зізнався, що хворий

Зараз Ван Дер Бік готовий поділитися новиною про свій рак

Американський актор Джеймс Ван Дер Бік дав рідкісний коментар про свою боротьбу з онкологією. У бесіді з кореспондентом видання Extra "Доусон Лірі" розповів, як почувається зараз.

Актор зізнався, що зараз налаштований ще більш оптимістично, ніж раніше. У його словах шанувальники навіть розгледіли натяки на ремісію.

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"Я відчуваю, ніби можу розгледіти фінішну межу... Я перебуваю на стадії одужання, і це чудово. Наступного місяця я повертаюся на роботу. Цей місяць я присвячую тому, щоб просто розслабитися", - розповів Ван Дер Бік.

Джеймс Ван Дер Бік з дружиною Кімберлі / instagram.com/vanderjames

Джеймс Ван Дер Бік зізнався, що у нього рак товстої кишки, у листопаді 2024 року - опублікував пост у соціальних мережах і дав велике інтерв'ю популярному глянцю. До того моменту він уже проходив лікування, і приховував це навіть від свого близького оточення. Про страшний діагноз актора, схоже, довгий час знала лише його дружина Кімберлі Брук, з якою зірка виховує шістьох спільних дітей.

Джеймс Ван Дер Бік розповів про свій діагноз у листопаді 2024-го / instagram.com/vanderjames

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