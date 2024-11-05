Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

47-річній зірці "Затоки Доусона" діагностували онкологію

Анна Підгорна
5 листопада 2024, 01:30
59
Джеймс Ван Дер Бік налаштований рішуче й оптимістично.
Джеймс Ван Дер Бік
У Джеймса Ван Дер Біка знайшли рак - на що хворіє Джеймс Ван Дер Бік / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, imdb.com

Що сталося з Джеймсом Ван Дер Біком:

  • У 47-річного актора і батька шістьох дітей виявили рак
  • Зірка соромився розповісти про це навіть близькому оточенню
  • Ван Дер Бік намагається поєднувати лікування і роботу

Американський актор Джеймс Ван Дер Бік, який наприкінці дев'яностих був мрією кожної дівчинки-підлітка, оголосив, що йому діагностували онкологію. Він зізнався в соціальних мережах, що про хворобу він не розповідав особисто навіть деяким близьким людям, вичікуючи слушного моменту.

"До сих пір я займався цим у приватному порядку, лікувався і займався своїм загальним здоров'ям із більшою увагою, ніж будь-коли раніше. Я перебуваю в хорошому місці і почуваюся сильним. Це був досить незвичайний час, і я розповім вам більше, коли буду готовий. Прошу вибачення у всіх людей у моєму житті, яким я планувала розповісти про це особисто", - написав Ван Дер Бік.

відео дня

Повідомити про те, що в нього рак товстої кишки знаменитість вирішив за допомогою інтерв'ю для видання People. Там він прокоментував свій стан, і зазначив, що продовжує роботу всупереч хворобі.

"У мене виявили колоректальний рак. Я в приватному порядку справляюся з цим діагнозом і роблю кроки щодо його вирішення за підтримки моєї чудової сім'ї. Є причини для оптимізму, і я почуваюся добре", - поділився Джеймс Ван Дер Бік.

Що таке "Затока Доусона"?

"Затока Доусона" - американський серіал про підліткове життя. Дія серіалу розгортається у вигаданому місті Кейпсайд (штат Массачусетс), розташованому на узбережжі, і сфокусована на житті чотирьох друзів, які на початку серіалу вступили до 10 класу загальноосвітньої школи, повідомляє Вікіпедія. Перша серія вийшла в січні 1998 року. Серіал протримався шість сезонів, до 2003 року.

Голлівуд - останні новини:

Раніше Главред наводив фрагменти інтерв'ю Джонні Деппа, в якому актор уперше за останні два роки зізнався, чи пробачив своїй колишній дружині Ембер Герд наклеп, що ледь не знищив його кар'єру.

Також дружина Брюса Вілліса, модель і акторка Емма Гемінг, уперше розповіла, з чого почалася його деменція. Вона назвала перший симптом невиліковної хвороби, який оточення актора довгий час просто не помічало.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес новини шоу бізнесу
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ намагалася влаштувати теракти на літаках до США: у WSJ розкрили деталі операції

РФ намагалася влаштувати теракти на літаках до США: у WSJ розкрили деталі операції

02:00Світ
ЗСУ не в найкращому становищі на фронті: Жорін дав важливий прогноз про бої взимку

ЗСУ не в найкращому становищі на фронті: Жорін дав важливий прогноз про бої взимку

23:25Україна
Спокійно пройдемо зиму: в Міненергетики рознесли прогноз ЗМІ щодо відключень світла

Спокійно пройдемо зиму: в Міненергетики рознесли прогноз ЗМІ щодо відключень світла

23:23Україна
Реклама

Популярне

Більше
В Україну увірвалася майже 6-бальна буря: як довго "труситиме" країну

В Україну увірвалася майже 6-бальна буря: як довго "труситиме" країну

Чим відрізняються 2 трактори: лише одиниці знайдуть відповідь за 11 секунд

Чим відрізняються 2 трактори: лише одиниці знайдуть відповідь за 11 секунд

Коли в Україні потепліє: синоптикиня назвала точну дату

Коли в Україні потепліє: синоптикиня назвала точну дату

Ціла область під загрозою: стала відома ціль наступу РФ в 2025 році

Ціла область під загрозою: стала відома ціль наступу РФ в 2025 році

Якою буде погода в Україні взимку: синоптик назвала найхолодніший місяць

Якою буде погода в Україні взимку: синоптик назвала найхолодніший місяць

Останні новини

02:36

Відчують магію Нового 2025 року: 5 знаків зодіаку, яких чекає справжнє диво

02:00

РФ намагалася влаштувати теракти на літаках до США: у WSJ розкрили деталі операції

01:30

47-річній зірці "Затоки Доусона" діагностували онкологію

01:00

Справжні цілителі світу: які знаки зодіаку здатні зцілювати та рятувати інших

00:39

Армія КНДР може почати бої вже найближчими днями: у Держдепі США занепокоєні

Росія прагнутиме захопити Велику Новосілку, щоб піти в наступ на Дніпропетровщину - КоваленкоРосія прагнутиме захопити Велику Новосілку, щоб піти в наступ на Дніпропетровщину - Коваленко
04 листопада, понеділок
23:50

"Дайте мені поле": відомий український репер вступив до Нацгвардії

23:25

ЗСУ не в найкращому становищі на фронті: Жорін дав важливий прогноз про бої взимку

23:23

Спокійно пройдемо зиму: в Міненергетики рознесли прогноз ЗМІ щодо відключень світла

22:35

Після кількох місяців знайомства: популярна українська співачка виходить заміж

Реклама
22:27

Кремль не приховає: башкири в 3,5 рази частіше гинуть в Україні, ніж москвичі - ГУР

22:20

Допомога Україні може припинитися: у ЗМІ розкрили підготовку Європи до перемоги Трампа

22:04

Число збільшується: скільки військових КНДР вже в Курській області - ЗеленськийВідео

21:20

"Гучний" закон про дрова: нардеп сказав, до кого можуть прийти з перевірками

21:06

Кухонна губка, яка використовується роками: як часто її треба міняти та чому

21:02

Окупанти виходять на секретні позиції: ситуація в Часовому Яру напружена

21:00

Канада готує відправку першої систему ППО NASAMS: Зеленський розкрив деталі рішення

20:19

Сниться хуртовина та сніг: експерти розтлумачили відоме сновидіння

20:13

Тоня Матвієнко розповіла про розставання з Арсеном Мірзояном

19:59

РФ використовує українські SIM-карти для своїх дронів: аналітик розкрив нову схему атак

19:58

﻿Це бюджет смерті для простих українців, — Тимошенко про недофінансування соціальних сферВідео

Реклама
19:58

Чи можна замінити соду розпушувачем: маленька хитрість для господинь

19:55

Онлайн-відстрочка в "Резерв+": в Міноборони повідомили про зміни

19:32

"Ми ухвалили рішення": Шольц зробив нову заяву щодо членства України в НАТО

19:25

Влупить 5-градусний мороз і засипле снігом: регіони, де буде найгірша погода

19:10

Путін грає на рівновагу і розколПогляд

19:09

Позиція Німеччини чітка: Україна має вступити до НАТО - Бербок

19:05

Це небезпека: чому в Україні масово зникають горобці - пояснення орнітолога

18:56

Яку винагороду Росія готує солдатам КНДР за участь у війні: у ЗМІ розкрили деталі

18:56

"Став полем для розчарувань": Пятов назвав винного в його розлученні з дружиною

18:53

Міф чи сумна реальність: чому не можна пити чай з медом - справжня причинаВідео

18:47

Як ЗСУ брали в полон росіян на Курщині: полковник розповів цікаві деталі

18:39

Будете приречені на самотність: що не можна робити 5 листопада - прикмети

18:34

Гарріс VS Трамп: чим завершиться битва за Білий дім і чого чекати Україні

18:31

Чому собаки люблять спати на спині: неочікуване пояснення ветеринара

18:31

Як обрати правильну систему опалення в умовах сучасних реалій новини компанії

17:57

Захід приєднався: за виведенням з ладу російських НПЗ стоять не лише ЗСУ - ЗМІ

17:55

Російський Су-57 вперше прибув до Китаю: що задумав Кремль - Defense Express

17:50

Дружина Железняка інвестувала в новобудови Києва ще понад півтора мільйона гривень

17:34

Перемоги Путіну не бачити: в ОП озвучили прогноз на тлі виборів у США

17:34

Зупинка війни за китайським планом миру: у Зеленського зробили важливу заяву

Реклама
17:20

ТОП-3 найтерплячіших знаків зодіаку: хто точно вміє дочекатися свого щастя

17:07

Як почистити гранат лише за 6 рухів: неймовірні лайфхаки з Мережі

17:03

Потрібні не слова, а дії: чи може Захід вплинути на Китай, Іран і КНДР - ШамшурВідео

16:53

Цифри розкажуть усе: як дата народження впливає на долю людини

16:45

Україна розробляє нові рішення для боротьби із КАБами: деталі від Зеленського

16:39

Будуть свіжі дуже довго: експерт назвав найкращий спосіб, як зберігати банани

16:36

Ворог перекидає живу силу: де окупанти готують наступ - Сили оборони

16:34

Статус маріонетки і "беззуба армія": деталі угоди, яку пропонувала РФ

16:34

Після розповіді про розлучення: зірка "Кріпосної" вдруге вагітна

16:32

Витратна хімчистка не знадобиться: як почистити диван в домашніх умовах

Новини України
Новини КиєваКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Цікаве
Народні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти