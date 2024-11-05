47-річній зірці "Затоки Доусона" діагностували онкологію

Джеймс Ван Дер Бік налаштований рішуче й оптимістично.

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У Джеймса Ван Дер Біка знайшли рак - на що хворіє Джеймс Ван Дер Бік / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, imdb.com

Що сталося з Джеймсом Ван Дер Біком:

У 47-річного актора і батька шістьох дітей виявили рак

Зірка соромився розповісти про це навіть близькому оточенню

Ван Дер Бік намагається поєднувати лікування і роботу

Американський актор Джеймс Ван Дер Бік, який наприкінці дев'яностих був мрією кожної дівчинки-підлітка, оголосив, що йому діагностували онкологію. Він зізнався в соціальних мережах, що про хворобу він не розповідав особисто навіть деяким близьким людям, вичікуючи слушного моменту.

"До сих пір я займався цим у приватному порядку, лікувався і займався своїм загальним здоров'ям із більшою увагою, ніж будь-коли раніше. Я перебуваю в хорошому місці і почуваюся сильним. Це був досить незвичайний час, і я розповім вам більше, коли буду готовий. Прошу вибачення у всіх людей у моєму житті, яким я планувала розповісти про це особисто", - написав Ван Дер Бік.

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Повідомити про те, що в нього рак товстої кишки знаменитість вирішив за допомогою інтерв'ю для видання People. Там він прокоментував свій стан, і зазначив, що продовжує роботу всупереч хворобі.

"У мене виявили колоректальний рак. Я в приватному порядку справляюся з цим діагнозом і роблю кроки щодо його вирішення за підтримки моєї чудової сім'ї. Є причини для оптимізму, і я почуваюся добре", - поділився Джеймс Ван Дер Бік.

Що таке "Затока Доусона"? "Затока Доусона" - американський серіал про підліткове життя. Дія серіалу розгортається у вигаданому місті Кейпсайд (штат Массачусетс), розташованому на узбережжі, і сфокусована на житті чотирьох друзів, які на початку серіалу вступили до 10 класу загальноосвітньої школи, повідомляє Вікіпедія. Перша серія вийшла в січні 1998 року. Серіал протримався шість сезонів, до 2003 року.

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