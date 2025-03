У грудні 2023 року Ларрі Темблін був введений до Каліфорнійської музичної зали слави.

https://glavred.net/stars/prozhil-neveroyatnuyu-zhizn-umer-avtor-hita-dirty-water-10649822.html Посилання скопійоване

Ларрі Темблін / колаж: Главред, фото: скріншот, ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

Чим прославився Ларрі Темблін

Які пісні написав

Помер відомий американський музикант, соліст і клавішник рок-гурту The Standells Ларрі Темблін. Артистові було 82 роки. Про відхід зірки в інший світ повідомив його племінник Денніс Темблін у Facebook.

Музикант прославився на весь світ завдяки своєму хіту 1966 року "Dirty Water". Композиція свого часу посіла 11 місце в чарті Billboard Hot 100 і стала навіть неофіційним гімном Бостона, США.

"Сьогодні помер мій дядько Ларрі Темблін. У мене дуже теплі спогади про нього і його сім'ю протягом багатьох років. Він прожив неймовірне життя", - поділився племінник знаменитості, але не розкрив причину смерті.

Темблін родом із Лос-Анджелеса, США. Він народився в зірковій родині. Зокрема його брат Расс Темблін - відомий актор і зірка Голлівуду. Він знімався в картинах "Вестсайдська історія" та "Джанго вільний". Також актрисою є племінниця музиканта - Ембер Темблін. Жінка зіграла ролі в "Баффі - винищувачка вампірів" і "Докторі Хаусі".

Свій музичний шлях виконавець почав із сольної кар'єри. Він випустив кілька синглів у 1950-х, після чого 1962 року заснував гурт Larry Tamblyn and The Standells. Її учасниками стали гітарист Тоні Валентино, басист Джоді Річ і барабанщик Бенні Кінг. Згодом колектив перейменували на The Standells.

Гурт випустив такі відомі хіти: "Try It", "Can't Help But Love You", "Dirty Water". Остання композиція прославила колектив на весь світ. Вона стала символом Бостона і зараз звучить на матчах бейсбольної команди Boston Red Sox і хокейного клубу Boston Bruins.

Останній альбом колективу "Bump" вийшов 2013 року. У грудні 2023 року Темблін був введений до Каліфорнійської музичної зали слави. Нагороду він отримав від брата-актора Расса Тембліна.

Новини шоу-бізнесу:

Як раніше писав Главред, 18 березня російський співак Філіп Кіркоров, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, повідомив про смерть свого батька Бедроса Кіркорова. "Я більше не дитина. Сьогодні, 18 березня 2025 року о 15:37, пішов із життя мій тато - Народний Артист Росії Бедрос Кіркоров, але з серця ти не підеш ніколи", - написав путініст.

Бедрос Кіркоров помер через зупинку серця. Про це повідомила представник Кіркорова-молодшого Катерина Успенська.

21 березня в терористичній Росії поховали батька популярного російського співака Філіпа Кіркорова Бедроса.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред