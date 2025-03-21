Дочка Кіркорова незвичайно поводилася на похоронах діда-путініста: дивне відео

Коротко:
- Що робила донька Кіркорова
- Як реагував її батько
Сьогодні, 21 березня в терористичній Росії ховають батька популярного російського співака Філіпа Кіркорова Бедроса. Про його смерть стало відомо 18 березня. Він помер у віці 92 років від ускладнень пневмонії.
На прощання з українофобом і путіністом Бедросом прийшли і його онуки - Алла-Вікторія та Мартін. Діти були вдягнені в чорне і не коментували ситуацію. Однак скандальна донька путініста відзначилася і на похоронній церемонії.
Вона весь час тримала руки біля обличчя, щось робила ними. Вона також затуляла рота, наче щось таємно говорила в невидимий динамік.
Алла-Вікторія також весь час ховалася за волоссям і капюшоном.
У якийсь момент вона навіть заплакала, намагаючись прикрити обличчя своїми довгими нігтями зі свіжим манікюром.
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Як раніше писав Главред, 18 березня російський співак Філіп Кіркоров, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, повідомив про смерть свого батька Бедроса Кіркорова. "Я більше не дитина. Сьогодні, 18 березня 2025 року о 15:37, пішов із життя мій тато - Народний Артист Росії Бедрос Кіркоров, але з серця ти не підеш ніколи", - написав путініст на своїй сторінці в Instagram.
Пізніше в день похорону, 21 березня Кіркоров говорив прощальну промову для свого батька-українофоба і привіз на церемонію прощання своїх дітей.
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Хто такий Бедрос Кіркоров?
Бедрос Кіркоров - болгарський, радянський і російський естрадний співак, народний артист Російської Федерації (2012). Батько співака Філіпа Кіркорова.
Бедрос Кіркоров підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну і вважає, що російський диктатор Путін робить усе можливе для своєї країни.
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