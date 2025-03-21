Дочка Кіркорова незвичайно поводилася на похоронах діда-путініста: дивне відео

Алла-Вікторія не відривала руки від обличчя і всіляко намагалася сховатися від камер.

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Дочка Кіркорова та її дивна поведінка / Колаж Главред, фото Стархіт

Коротко:

Що робила донька Кіркорова

Як реагував її батько

Сьогодні, 21 березня в терористичній Росії ховають батька популярного російського співака Філіпа Кіркорова Бедроса. Про його смерть стало відомо 18 березня. Він помер у віці 92 років від ускладнень пневмонії.

На прощання з українофобом і путіністом Бедросом прийшли і його онуки - Алла-Вікторія та Мартін. Діти були вдягнені в чорне і не коментували ситуацію. Однак скандальна донька путініста відзначилася і на похоронній церемонії.

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Вона весь час тримала руки біля обличчя, щось робила ними. Вона також затуляла рота, наче щось таємно говорила в невидимий динамік.

Алла-Вікторія також весь час ховалася за волоссям і капюшоном.

У якийсь момент вона навіть заплакала, намагаючись прикрити обличчя своїми довгими нігтями зі свіжим манікюром.

Дивна поведінка доньки Кіркорова / Фото Voice

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Як раніше писав Главред, 18 березня російський співак Філіп Кіркоров, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, повідомив про смерть свого батька Бедроса Кіркорова. "Я більше не дитина. Сьогодні, 18 березня 2025 року о 15:37, пішов із життя мій тато - Народний Артист Росії Бедрос Кіркоров, але з серця ти не підеш ніколи", - написав путініст на своїй сторінці в Instagram.

Пізніше в день похорону, 21 березня Кіркоров говорив прощальну промову для свого батька-українофоба і привіз на церемонію прощання своїх дітей.

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Хто такий Бедрос Кіркоров? Бедрос Кіркоров - болгарський, радянський і російський естрадний співак, народний артист Російської Федерації (2012). Батько співака Філіпа Кіркорова.

Бедрос Кіркоров підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну і вважає, що російський диктатор Путін робить усе можливе для своєї країни.

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