Кіркоров зробив зізнання про позашлюбних дітей

Ви дізнаєтеся:
- Що заявив Кіркоров
- Звідки можуть бути позашлюбні діти
Російський співак Філіп Кіркоров, який у захваті від терористичного вторгнення РФ в Україну і їздив розважати окупантів на незаконно окупований Донбас, повідомив, що у його старого батька Бедроса є незаконнонароджені діти.
Про це співак розповів 5-tv.ru на прем'єрі фільму "Брати", у якому виконав одну з головних ролей.
"Знаючи мого тата-гулену, не здивуюся (братам і сестрам). Можливо, десь ходить вона або він",- заявив співак.
До слова, Бедрос Кіркоров із сином на цю тему ніколи не розмовляв. А Філіп сам не питав, адже впевнений, що батько не зізнається.
Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Зазначимо, як повідомляв Главред, Філіп Кіркоров отримав заборону на в'їзд до деяких країн, оскільки він захоплюється політикою Кремля. Путініст не зможе відвідувати Молдову, а також Литву, оскільки він "несе загрозу нацбезпеці держави, пропагує російські наративи і дає концерти в незаконно окупованому Криму, заперечуючи територіальну цілісність України".
А також нещодавно Філіп Кіркоров звернувся до батьків на честь річниці їхнього весілля. І стало відомо, що у свідоцтві про укладення шлюбу батьків артиста написане прізвище Крикорян, тож Кіркоров - це не справжнє прізвище путініста.
Вас також може зацікавити:
- Сергій Лазарєв публічно принизив Кіркорова під час шоу
- Кіркоров знайшов нареченого 12-річній доньці
- "Сенс це приховувати": Стоцька приголомшила схожими на Кіркорова дітьми та зізналася
Хто такий Бедрос Кіркоров?
Бедрос Кіркоров - болгарський, радянський і російський естрадний співак, народний артист Російської Федерації (2012). Батько співака Філіпа Кіркорова.
Бедрос Кіркоров підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну і вважає, що російський диктатор Путін робить усе можливе для своєї країни.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред