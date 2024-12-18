Кіркоров зробив зізнання про позашлюбних дітей

Кіркоров повідомив, що не виключає наявності у нього невідомих братів і сестер.

https://glavred.net/starnews/kirkorov-sdelal-priznanie-o-vnebrachnyh-detyah-10623293.html Посилання скопійоване

Філіп Кіркоров - нібито єдиний син Бедроса Кіркорова / колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, instagram.com/bedroskirkorov

Ви дізнаєтеся:

Що заявив Кіркоров

Звідки можуть бути позашлюбні діти

Російський співак Філіп Кіркоров, який у захваті від терористичного вторгнення РФ в Україну і їздив розважати окупантів на незаконно окупований Донбас, повідомив, що у його старого батька Бедроса є незаконнонароджені діти.

Про це співак розповів 5-tv.ru на прем'єрі фільму "Брати", у якому виконав одну з головних ролей.

відео дня

"Знаючи мого тата-гулену, не здивуюся (братам і сестрам). Можливо, десь ходить вона або він",- заявив співак.

До слова, Бедрос Кіркоров із сином на цю тему ніколи не розмовляв. А Філіп сам не питав, адже впевнений, що батько не зізнається.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Зазначимо, як повідомляв Главред, Філіп Кіркоров отримав заборону на в'їзд до деяких країн, оскільки він захоплюється політикою Кремля. Путініст не зможе відвідувати Молдову, а також Литву, оскільки він "несе загрозу нацбезпеці держави, пропагує російські наративи і дає концерти в незаконно окупованому Криму, заперечуючи територіальну цілісність України".

А також нещодавно Філіп Кіркоров звернувся до батьків на честь річниці їхнього весілля. І стало відомо, що у свідоцтві про укладення шлюбу батьків артиста написане прізвище Крикорян, тож Кіркоров - це не справжнє прізвище путініста.

Вас також може зацікавити:

Хто такий Бедрос Кіркоров? Бедрос Кіркоров - болгарський, радянський і російський естрадний співак, народний артист Російської Федерації (2012). Батько співака Філіпа Кіркорова.

Бедрос Кіркоров підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну і вважає, що російський диктатор Путін робить усе можливе для своєї країни.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред