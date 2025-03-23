У будинок зірки "Жіночого лікаря" влучив ворожий дрон

Короткий зміст:
- Країна-окупант обстріляла Київ 23 березня
- Під атакою опинився будинок, у якому мешкає Андрій Ісаєнко з родиною
У ніч на 23 березня Київ опинився під ворожою атакою "шахедів", внаслідок якої були жертви, поранені, руйнування і пошкодження житлових будинків. Серед останніх опинилося житло відомого українського актора Андрія Ісаєнка та його родини.
Про це сам артист розповів на своїй сторінці у Facebook. Він заспокоїв шанувальників, зазначивши, що з ним і його близькими все гаразд. "Сьогодні вночі прилетіло в наш будинок. З нами все добре. Але є загиблі і постраждалі", - написав Ісаєнко.
Він також розповів про збір коштів, який відкрили на потреби жертв ворожого обстрілу столиці. У коментарях шанувальники актора висловлюють йому, його родині та постраждалим слова підтримки.
Нагадаємо, в ніч на 23 березня країна-окупант запустила по Україні понад 140 "шахедів". Уламки безпілотників накоїли лиха в чотирьох районах Києва. Унаслідок цієї атаки загинуло троє людей, 10 - дістали поранення.
Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:
Раніше Главред розповідав, що Потап "злив" місцезнаходження втікача-ведучого Олексія Дівєєва-Церковного, який на початку повномасштабної війни таємно покинув Україну.
Також український військовослужбовець і комік Віктор Розовий зробив гучну заяву через рік після страшного поранення на фронті, та розповів про його наслідки.
Читайте також:
- Повернутися у форму: дружина Тігіпка розповіла, як відмовилася від напою і схудла
- Дружина втікача Влада Ями показала зустріч із Дмитром Комаровим
- Ексдружина Дмитра Комарова натякнула на нові стосунки: "Секретний інгредієнт"
Хто такий Андрій Ісаєнко?
Андрій Ісаєнко - український актор театру і кіно, Заслужений артист України (2021), лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (2022). З 2008 року - актор Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра, повідомляє Вікіпедія. Найвідоміші роботи: "Жіночий лікар", "Нюхач", "Кіборги", "Будинок "Слово": Нескінчений роман" тощо.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред