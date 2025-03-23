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У будинок зірки "Жіночого лікаря" влучив ворожий дрон

Анна Підгорна
23 березня 2025, 15:56
870
Андрій Ісаєнко розповів про наслідки російської атаки на Київ 23 березня.
Андрій Ісаєнко
Атака шахедів 23 березня - безпілотник влучив у будинок актора Андрія Ісаєнка / колаж: Главред, фото: facebook.com/dva.metra

Короткий зміст:

  • Країна-окупант обстріляла Київ 23 березня
  • Під атакою опинився будинок, у якому мешкає Андрій Ісаєнко з родиною

У ніч на 23 березня Київ опинився під ворожою атакою "шахедів", внаслідок якої були жертви, поранені, руйнування і пошкодження житлових будинків. Серед останніх опинилося житло відомого українського актора Андрія Ісаєнка та його родини.

Про це сам артист розповів на своїй сторінці у Facebook. Він заспокоїв шанувальників, зазначивши, що з ним і його близькими все гаразд. "Сьогодні вночі прилетіло в наш будинок. З нами все добре. Але є загиблі і постраждалі", - написав Ісаєнко.

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Він також розповів про збір коштів, який відкрили на потреби жертв ворожого обстрілу столиці. У коментарях шанувальники актора висловлюють йому, його родині та постраждалим слова підтримки.

будинок сім'ї Ісаєнків
Атака шахедів 23 березня - безпілотник влучив у будинок актора Андрія Ісаєнка / facebook.com/dva.metra

Нагадаємо, в ніч на 23 березня країна-окупант запустила по Україні понад 140 "шахедів". Уламки безпілотників накоїли лиха в чотирьох районах Києва. Унаслідок цієї атаки загинуло троє людей, 10 - дістали поранення.

  • Ліквідація наслідків атаки РФ на Київ 23 березня
    Ліквідація наслідків атаки РФ на Київ 23 березня ДСНС України
  • Ліквідація наслідків атаки РФ на Київ 23 березня
    Ліквідація наслідків атаки РФ на Київ 23 березня ДСНС України
  • Ліквідація наслідків атаки РФ на Київ 23 березня
    Ліквідація наслідків атаки РФ на Київ 23 березня ДСНС України
  • Ліквідація наслідків атаки РФ на Київ 23 березня
    Ліквідація наслідків атаки РФ на Київ 23 березня ДСНС України
  • Ліквідація наслідків атаки РФ на Київ 23 березня
    Ліквідація наслідків атаки РФ на Київ 23 березня ДСНС України
  • Ліквідація наслідків атаки РФ на Київ 23 березня
    Ліквідація наслідків атаки РФ на Київ 23 березня ДСНС України
  • Ліквідація наслідків атаки РФ на Київ 23 березня
    Ліквідація наслідків атаки РФ на Київ 23 березня ДСНС України
  • Ліквідація наслідків атаки РФ на Київ 23 березня
    Ліквідація наслідків атаки РФ на Київ 23 березня ДСНС України

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Хто такий Андрій Ісаєнко?

Андрій Ісаєнко - український актор театру і кіно, Заслужений артист України (2021), лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (2022). З 2008 року - актор Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра, повідомляє Вікіпедія. Найвідоміші роботи: "Жіночий лікар", "Нюхач", "Кіборги", "Будинок "Слово": Нескінчений роман" тощо.

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