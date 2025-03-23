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Кріштіану Роналду вперше зізнався, чому затягує з весіллям із нареченою

Анна Підгорна
23 березня 2025, 18:33
307
Джорджина Родрігес уже сім років чекає, щоб офіційно "заарканити" футболіста.
Криштиану Роналду, Джорджина Родригес
Кріштіану Роналду розповів, коли одружиться з Джорджиною Родрігес / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/georginagio

Стисло:

  • Сім років і п'ятеро дітей на двох не переконали Роналду, що настав час для весілля з Родрігес
  • Спортсмен зізнався, коли це все-таки станеться

Португальський футболіст Кріштіану Роналду та іспанська модель Джорджина Родрігес заручені з 2018 року. Утім, за сім років, які минули з того моменту, пара так і не уклала офіційний шлюб.

Родрігес зізнається - її друзі вже навіть почали жартувати над нею з цього приводу. "Вони завжди шуткують про весілля. Але це залежить не від мене", - розповіла наречена футболіста у своєму реаліті-шоу "Я Джорджина".

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Слова іспанської красуні та її неквапливого нареченого цитує видання Daily Mail. Так Кріштіану зізнався, що однозначно одружиться з Джорджиною, яку на публіці вже й так називає дружиною. Однак він чекає ідеального моменту, щоб це сталося, "клік", який вкаже, що настав їхній час.

"Я завжди кажу їй: "Коли станеться той самий клік". Як і все в нашому житті, і вона знає, про що я говорю. Це може статися через рік, через півроку або через місяць. Я на 1000% впевнений, що це станеться", - зазначає Кріштіану Роналду.

Криштиану Роналду, Джорджина Родригес
Кріштіану Роналду розповів, коли одружиться з Джорджиною Родрігес / instagram.com/georginagio

Роналду і Родрігес почали зустрічатися у 2016 році, а два роки потому футболіст зробив своїй обраниці пропозицію руки і серця. Відтоді пара живе, як сім'я. Кріштіану і Джорджина разом виховують п'ятьох дітей: сина футболіста Кріштіану-молодшого (2010) (ім'я матері первістка зірка футболу приховує), двійнят Єву і Матео (2017) (їх Роналду народила сурогатна матір незабаром після початку його роману з Родрігес), доньку Алану Мартіну (2017) і доньку Беллу Есмеральду (2022), яких спортсмену народила Родрігес. Син футболіста і моделі, близнюк Белли Есмеральди, помер немовлям.

Кріштіану Роналду і Джорджина Родрігес з дітьми
Кріштіану Роналду розповів, коли одружиться з Джорджиною Родрігес / instagram.com/georginagio

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Хто такий Кріштіану Роналду?

Кріштіану Роналду - португальський футболіст, нападник і капітан саудівського клубу "Ан-Наср" і збірної Португалії. Чемпіон Європи, п'ятиразовий переможець Ліги чемпіонів УЄФА. Вважається одним із найкращих футболістів усіх часів, повідомляє Вікіпедія.

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