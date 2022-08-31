Останні літні кадри: онука Софії Ротару в спокусливому бікіні прощається із Західним узбережжям

Софія Євдокименко в чорному бікіні показала знімок з Каліфорнії / instagram.com/iamsofiaeve

Онука Софії Ротару, модель і блогерка Соня Євдокименко більшу частину літа провела в Беверлі - Хіллз-засмагала, купалася в океані, знімалася для модних брендів.

Але літо закінчується, як і закінчується каліфорнійська мрія. Дівчина планує повертатися в Нью-Йорк, на Манхеттен, який давно став для неї другою домівкою.

Своє повернення Євдокимено анонсувала в сторіс на своїй сторінці в Instagram - вона буде в місті вже в найближчі дні, щоб встигнути підготуватися до осіннього тижня моди.

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До новини про поїздку в Нью-Йорк вона доклала фотографію, яка, ймовірно, нагадує їй про відпочинок в Каліфорнії - на ній вона позує в чорному бікіні, масивному кольє і капелюсі-федорі.

Софія Євдокименко в чорному бікіні показала знімок з Каліфорнії / instagram.com/iamsofiaeve

Раніше 64-річна американська акторка і модель Шерон Стоун показала, як розважається на вечірці біля басейну у максимально відкритому купальнику з глибоким вирізом.

Також українська стрибунка в довжину Марина Бех-Романчук показала розминку в коротких шортиках, які під час руху оголювали сідниці спортсменки.

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