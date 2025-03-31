Тенденція на зниження: яким буде курс долара 1 квітня

Офіційний регулятор хоч знизив курс долара, але курс євро дещо підняв.

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Курс валют в Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН

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Як зміниться курс валют 1 квітня

Що відбувається з доларом на міжбанку та готівковому ринку

Національний банк України знову знизив курс долара до гривні на вівторок, 1 квітня. Водночас курс євро навпаки, підвищився. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс долара у перший день весни буде встановлено на рівні 41,42 грн, в той час як сьогодні, 31 березня, він дорівнює 41,48 грн. Таким чином гривня зміцниться на 6 копійок.

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Ситуація з євро протилежна: офіційний курс на 1 квітня встановлено на рівні 44,83 грн за один євро, в той час як сьогодні цей показник сягає 44,75 грн.

На міжбанківському валютному ринку України 31 березня курс впав на 12 копійок до 41,35-41,38 грн за долар. А на готівковому ринку курс долара впав на 5 копійок до 41,70 гривень.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс долара в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що режим "керованої гнучкості" та валютні інтервенції Національного банку України впливатимуть на те, що на ринку протягом квітня не буде різких коливань курсу долара США.

Напередодні банкір попереджав, що впродовж тижня на валютному ринку прогнозується відносний спокій. Курс валют коливатиметься в районі 41,4-41,8 грн за долар.

Раніше стало відомо, що протягом другої половини березня курс долара до гривні залишався в межах 41,30-41,80 грн/дол. Найнижче значення зафіксовано близько 13 березня, після чого курс поступово відновився.

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Що таке Національний банк України? Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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