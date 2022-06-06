Онука Софії Ротару підкорила Каліфорнію сукнею від українського дизайнера

Тонка, струнка фігурка дівчини сяяла красою на тлі бурхливого океану.
Онука Софії Ротару, модель і блогерка Софія Євдокименко підвищує обізнаність своїх багатонаціональних шанувальників про майстерність українських художників.
На своїй сторінці в Instagram дівчина показала атмосферний ролик, знятий на березі океану. Євдокименко позувала на скелястому березі в невагомій, ніжно-рожевій сукні з квітковим принтом.
Модель зізналася, що це вбрання нагадує їй про Батьківщину, адже воно було створене її хрещеною матір'ю - відомою українською дизайнеркою Лілією Пустовіт.
"Іди туди, де ти дихаєш вільно. Ця сукня завжди займає особливе місце в моїй колекції. Бачення, втілене в життя моєю хрещеною матір'ю Лілією Пустовіт. Воно подорожувало зі мною по всьому світу, від Канн до Каліфорнії, але завжди було нагадуванням про дім", - підписала відео онука Ротару.
У коментарях до відеоролика Соню Євдокименко порівнюють з бабусею, співачкою Софією Ротару, в молодості, і відзначають її природну красу:
"Сонечка, ти сама❤️❤ ️ красива і прекрасна ❤️"
"Софійка, ти красуня"
"Когось в юності дуже нагадує ця дівчина...)"
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