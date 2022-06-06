Онука Софії Ротару підкорила Каліфорнію сукнею від українського дизайнера

Софія Євдокименко показала фігуру в сукні від Лілії Пустовіт / instagram.com/iamsofiaeve

Онука Софії Ротару, модель і блогерка Софія Євдокименко підвищує обізнаність своїх багатонаціональних шанувальників про майстерність українських художників.

На своїй сторінці в Instagram дівчина показала атмосферний ролик, знятий на березі океану. Євдокименко позувала на скелястому березі в невагомій, ніжно-рожевій сукні з квітковим принтом.

Модель зізналася, що це вбрання нагадує їй про Батьківщину, адже воно було створене її хрещеною матір'ю - відомою українською дизайнеркою Лілією Пустовіт.

"Іди туди, де ти дихаєш вільно. Ця сукня завжди займає особливе місце в моїй колекції. Бачення, втілене в життя моєю хрещеною матір'ю Лілією Пустовіт. Воно подорожувало зі мною по всьому світу, від Канн до Каліфорнії, але завжди було нагадуванням про дім", - підписала відео онука Ротару.

У коментарях до відеоролика Соню Євдокименко порівнюють з бабусею, співачкою Софією Ротару, в молодості, і відзначають її природну красу:

"Сонечка, ти сама❤️❤ ️ красива і прекрасна ❤️"

"Софійка, ти красуня"

"Когось в юності дуже нагадує ця дівчина...)"

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