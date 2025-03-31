Обвал на ринку сировини: що буде з цінами на молоко в Україні

Зниження закупівельних цін на молоко-сировину не обов’язково одразу призведе до зменшення цін у магазинах.

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На молочну галузь може чекати серйозний удар / Колаж: Главред, фото: pixabay

Коротко:

В Україні знищуються ціни на молоко-сировину

З 1 квітня ціни можуть ще знизитись

В Україні знижуються ціни на молоко-сировину через перевищення пропозиції, проблеми в Угорщині і Словаччині із поширенням ящуру та скасування пільг для України.

Про це повідомили у Асоціації виробників молока. Відомо, що Євросоюз планує повернути мита на українську агропродукцію з 5 червня 2025 року. Це може ускладнити експорт, адже значна частина товарів йде через порти Польщі та Румунії.

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Водночас подальше поширення ящуру може спровокувати те, що європейські молокозаводи перейдуть на виробництво товарів тривалого зберігання, таких як вершкове масло і сухе молоко. Це створить надлишок продукції, що може ще більше знизити ціни.

Станом на 25 березня ціни на молоко-сировину були: 16,35 грн/кг екстраґатунку, 16,15 грн/кг вищого ґатунку та 15,65 грн/кг першого ґатунку. Фахівці прогнозують, що з 1 квітня ціни можуть впасти ще на 20-30 копійок. Також вони попереджають про ризик поширення ящуру в Україні, що може завдати серйозного удару по цій галузі.

Якщо тенденція падіння закупівельних цін збережеться, упродовж 1-2 місяців це може позначитися на зниженні цін у супермаркетах. Проте значного здешевлення очікувати не варто через високі витрати на переробку та логістику.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що ціна на молочні продукти в Україні у березні 2025 року значно зросла. Так, загалом за місяць молоко подорожчало на 11%, сир – на 7%, а сметана – на 6%.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред: Інфографіка

Раніше також повідомлялося, що з мʼясної продукції в Україні найбільше подорожчало куряче мʼясо - на 2-10%. Ближче до травня можливе підвищення цін на свинину.

Напередодні стало відомо, що у березні 2025 року ціна на пшеничне борошно знизилась на 16%. Експерти припускають, що причиною цього може бути рішення роздрібних мереж зробити знижки перед Великодніми святами.

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Що таке Асоціація виробників молока? Асоціація виробників молока - неприбуткове неурядове професійне об’єднання господарств, що спеціалізуються на молочному скотарстві. АВМ була офіційно зареєстрована 30 квітня 2009 року. За 10 років існування лави об’єднання зросли в 10 разів: у 2020-му учасниками АВМ є 150 господарств з усіх куточків України (середній розмір господарства — 400 корів), йдеться на сайті.

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