Українців з квітня можуть оштрафувати на 5 тисяч: за що та кого каратимуть

Задля збереження водних біоресурсів українців можуть притягувати до відповідальності за порушення.

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Порушникам доведеться заплатити за вилов кожної риби / Колаж: Главред, фото: pixabay

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З квітня почне діяти нерестова заборона

Риболовля в час нересту може бути законною, але треба дотримуватися правил

Штраф за вилов риби може сягати 5 117 гривень

З 1 квітня починається період нересту і в дію вступає заборона на вилов риби на більшості рибогосподарських водойм України. Про це повідомили в Державному агентстві меліорації та рибного господарства України.

Риболовля у період нересту може бути законною, однак рибалки мають дотримуватись певних правил.

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"Риболовля під час нерестової заборони дозволяється лише з берега за межами нерестовищ гачковими знаряддями вилову з кількістю гачків не більше двох на рибалку або спінінгом з однією штучною приманкою. Перелік нерестовищ (заборонених для вилову зон) наведений у наказах відповідних територіальних управлінь Держрибагентства. При цьому під час риболовлі рибалки повинні мати при собі засоби для вимірювання маси та довжини водних біоресурсів. Добова норма вилову риби становить 3 кг + одна особина, розмір якої перевищує мінімально дозволений для вилову", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у внутрішніх водоймах мінімальний розмір щуки, який дозволений до вилову – 50 см, судака – 42 см, ляща, сазана (коропа) – 35 см у дніпровських водосховищах, 30 см – в інших внутрішніх водних об’єктах, плітки – 18 см у дніпровських водосховищах, в інших внутрішніх водних об’єктах – без обмежень за розміром тощо.

Якщо рибалки не будуть дотримуватись правил і виловлюватимуть рибу незаконно їх чекатиме адміністративна, або навіть кримінальна відповідальність. Зокрема розмір штрафу за кожну виловлену особину становить:

сом - 5 117 грн;

сазан - 3 706 грн;

судак - 3 587 грн;

щука - 3 468 грн;

окунь - 3 162 грн;

лящ - 1 649 грн;

лин - 1 598 грн;

карась сріблястий - 1 581 грн;

плітка, краснопірка, плоскирка - по 1 564 грн.

"Нагадуємо, тривалість нерестової заборони може відрізнятися в залежності від регіонів та водойм", - додали у відомстві.

Штрафи в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що з 1 лютого 2025 року в Україні набув чинності Закон № 4188-IX, який передбачає штрафи за проїзд у заповідниках від 153 до 510 гривень.

Раніше повідомлялося, що згідно з ПДР, водій зобов’язаний мати при собі дійсне водійське посвідчення та на вимогу поліцейського його пред’явити. Якщо цього не зроблено, передбачений штраф у 425 гривень.

Напередодні стало відомо, що в Україні можуть запровадити нові штрафи для водіїв, чиї автомобілі створюють надмірний шум. Законопроєкт №9564 передбачає суттєві санкції, зокрема штрафи до 34 000 гривень і можливе позбавлення водійських прав.

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