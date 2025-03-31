Українців з квітня можуть оштрафувати на 5 тисяч: за що та кого каратимуть

Головне:
- З квітня почне діяти нерестова заборона
- Риболовля в час нересту може бути законною, але треба дотримуватися правил
- Штраф за вилов риби може сягати 5 117 гривень
З 1 квітня починається період нересту і в дію вступає заборона на вилов риби на більшості рибогосподарських водойм України. Про це повідомили в Державному агентстві меліорації та рибного господарства України.
Риболовля у період нересту може бути законною, однак рибалки мають дотримуватись певних правил.
"Риболовля під час нерестової заборони дозволяється лише з берега за межами нерестовищ гачковими знаряддями вилову з кількістю гачків не більше двох на рибалку або спінінгом з однією штучною приманкою. Перелік нерестовищ (заборонених для вилову зон) наведений у наказах відповідних територіальних управлінь Держрибагентства. При цьому під час риболовлі рибалки повинні мати при собі засоби для вимірювання маси та довжини водних біоресурсів. Добова норма вилову риби становить 3 кг + одна особина, розмір якої перевищує мінімально дозволений для вилову", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, у внутрішніх водоймах мінімальний розмір щуки, який дозволений до вилову – 50 см, судака – 42 см, ляща, сазана (коропа) – 35 см у дніпровських водосховищах, 30 см – в інших внутрішніх водних об’єктах, плітки – 18 см у дніпровських водосховищах, в інших внутрішніх водних об’єктах – без обмежень за розміром тощо.
Якщо рибалки не будуть дотримуватись правил і виловлюватимуть рибу незаконно їх чекатиме адміністративна, або навіть кримінальна відповідальність. Зокрема розмір штрафу за кожну виловлену особину становить:
- сом - 5 117 грн;
- сазан - 3 706 грн;
- судак - 3 587 грн;
- щука - 3 468 грн;
- окунь - 3 162 грн;
- лящ - 1 649 грн;
- лин - 1 598 грн;
- карась сріблястий - 1 581 грн;
- плітка, краснопірка, плоскирка - по 1 564 грн.
"Нагадуємо, тривалість нерестової заборони може відрізнятися в залежності від регіонів та водойм", - додали у відомстві.
Штрафи в Україні - останні новини
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