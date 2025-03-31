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На Великдень буде доступний усім: в Україні стрімко дешевшає популярний продукт

Анна Косик
31 березня 2025, 11:23
86
Ринок круп у березні виявився найстабільнішим.
Мука, супермаркет
Роздрібні мережі вирішили встановити знижки на борошно напередодні Великодня / Колаж: Главред, фото: pixabay

Головне:

  • Пшеничне борошно впало у ціні на 16%
  • В Україні подорожчали рис, гречка, цукор та олія

У березні 2025 року ціна на пшеничне борошно знизилась на 16%. Експерти припускають, що причиною цього може бути рішення роздрібних мереж зробити знижки перед Великодніми святами. При цьому ціна на сировину за останній місяць не знизилася.

Про це стало відомо з аналізу Главреду щомісячного моніторингу цін на продукти харчування Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ). Зазначається, що на ринку круп борошно стало єдиним товаром, який знизився у вартості.

відео дня

Гречана крупа та рис дещо підвищилися у ціні - 4% та 1% відповідно. Так само подорожчали цукор (+4%) та олія (+2%). Незмінними залишилися ціни на макаронні вироби.

Цены на продукты
Ціна гречки у березні підвищилася на 4% / Скріншот, УКАБ

"Соняшникова олія продовжує дорожчати через стабільно високу вартість насіння соняшнику в оптових закупівлях. Вартість соняшнику зростала у зв'язку з активним попитом на переробних підприємствах та обмеженою пропозицією через менший урожай 2024 року. Відповідно ціна соняшникової олії на полицях магазину в середньому зросла на 4% за останній місяць", - зазначили в УКАБ.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред: Інфографіка

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що в Україні, за даними аналітиків EasyFruit, знову знижуються ціни на картоплю. Це пов’язано з вкрай низьким попитом на даний продукт.

Раніше аналітики повідомляли, що в Україні ціни на помідори почали стрімко знижуватися. Однією з причин падіння ціни на овоч - збільшення поставок помідорів з Туреччини.

Напередодні заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук розповів, що в Україні очікується коливання цін на яйця, особливо перед Великоднем, коли попит на цей продукт, разом з цінами, традиційно зростає.

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Що таке Український клуб аграрного бізнесу?

Український клуб аграрного бізнесу, також УКАБ — це об'єднання передових агропромислових компаній України. Діяльність УКАБ сприяє ефективному веденню бізнесу в АПК України і охоплює практично всі його процеси, від залучення інвестицій до глобальних завдань підвищення ефективності роботи аграрних компаній і розробки пропозицій з удосконалення аграрної політики, пише Вікіпедія.

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борошно гречка олія цукор ціни на продукти макарони новини України Великдень 2025
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