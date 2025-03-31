На Великдень буде доступний усім: в Україні стрімко дешевшає популярний продукт

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- Пшеничне борошно впало у ціні на 16%
- В Україні подорожчали рис, гречка, цукор та олія
У березні 2025 року ціна на пшеничне борошно знизилась на 16%. Експерти припускають, що причиною цього може бути рішення роздрібних мереж зробити знижки перед Великодніми святами. При цьому ціна на сировину за останній місяць не знизилася.
Про це стало відомо з аналізу Главреду щомісячного моніторингу цін на продукти харчування Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ). Зазначається, що на ринку круп борошно стало єдиним товаром, який знизився у вартості.
Гречана крупа та рис дещо підвищилися у ціні - 4% та 1% відповідно. Так само подорожчали цукор (+4%) та олія (+2%). Незмінними залишилися ціни на макаронні вироби.
"Соняшникова олія продовжує дорожчати через стабільно високу вартість насіння соняшнику в оптових закупівлях. Вартість соняшнику зростала у зв'язку з активним попитом на переробних підприємствах та обмеженою пропозицією через менший урожай 2024 року. Відповідно ціна соняшникової олії на полицях магазину в середньому зросла на 4% за останній місяць", - зазначили в УКАБ.
Ціни на продукти в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що в Україні, за даними аналітиків EasyFruit, знову знижуються ціни на картоплю. Це пов’язано з вкрай низьким попитом на даний продукт.
Раніше аналітики повідомляли, що в Україні ціни на помідори почали стрімко знижуватися. Однією з причин падіння ціни на овоч - збільшення поставок помідорів з Туреччини.
Напередодні заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук розповів, що в Україні очікується коливання цін на яйця, особливо перед Великоднем, коли попит на цей продукт, разом з цінами, традиційно зростає.
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Що таке Український клуб аграрного бізнесу?
Український клуб аграрного бізнесу, також УКАБ — це об'єднання передових агропромислових компаній України. Діяльність УКАБ сприяє ефективному веденню бізнесу в АПК України і охоплює практично всі його процеси, від залучення інвестицій до глобальних завдань підвищення ефективності роботи аграрних компаній і розробки пропозицій з удосконалення аграрної політики, пише Вікіпедія.
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