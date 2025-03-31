Ціни не впадуть до травня: в Україні до 39% 'злетіла' вартість популярних продуктів

В березні ціни на ряд популярних овочів в Україні суттєво зросли, найбільше подорожчали помідори, вартість яких збільшилась на 39%, зазначають експерти.

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В Україні до 39% "злетіла" вартість популярних продуктів / Колаж Главред, фото: УНІАН

Коротко:

В Україні в березні зросли ціни на ряд овочів

Зниження вартості овочів не варто очікувати до травня

Ціни на овочі в Україні продовжують зростати, і суттєвого здешевлення чекати не варто щонайменше до травня. Про це йдеться у матеріалі Главреда "Ціни на продукти знову ростуть: як зміниться їхня вартість до Великодня".

Главред проаналізував щомісячний моніторинг цін на продукти харчування, проведений Українським клубом аграрного бізнесу (УКАБ).

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Згідно з даними, до травня зниження цін на овочі не очікується. У березні суттєво подорожчали морква – на 30% (до 47 грн за кілограм), помідори – на 39% (до 133 грн за кілограм), буряк – на 13% (до 27 грн за кілограм) та часник – на 14% (до 182 грн за кілограм).

"Очікувати зниження цін на овочі не варто до травня. Внутрішня пропозиція від українського виробника почне з'являтися тільки наприкінці квітня" , - вважають експерти.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у березні найбільше серед м’ясної продукції подорожчала курятина – на 2-10%. Очікується, що ближче до травня зросте вартість свинини.

Молочні продукти також суттєво подорожчали: молоко – на 11%, сир – на 7%, сметана – на 6%.

Водночас ціна на пшеничне борошно знизилася на 16%. Експерти пояснюють це можливими знижками від роздрібних мереж перед Великоднем, адже вартість сировини протягом місяця не змінилася. Серед усіх круп на ринку борошно стало єдиним продуктом, який подешевшав.

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Що таке Український клуб аграрного бізнесу? Український клуб аграрного бізнесу, також УКАБ — це об'єднання передових агропромислових компаній України. Діяльність УКАБ сприяє ефективному веденню бізнесу в АПК України і охоплює практично всі його процеси, від залучення інвестицій до глобальних завдань підвищення ефективності роботи аграрних компаній і розробки пропозицій з удосконалення аграрної політики, пише Вікіпедія.

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