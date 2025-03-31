Ціни не впадуть до травня: в Україні до 39% 'злетіла' вартість популярних продуктів

Коротко:
- В Україні в березні зросли ціни на ряд овочів
- Зниження вартості овочів не варто очікувати до травня
Ціни на овочі в Україні продовжують зростати, і суттєвого здешевлення чекати не варто щонайменше до травня. Про це йдеться у матеріалі Главреда "Ціни на продукти знову ростуть: як зміниться їхня вартість до Великодня".
Главред проаналізував щомісячний моніторинг цін на продукти харчування, проведений Українським клубом аграрного бізнесу (УКАБ).
Згідно з даними, до травня зниження цін на овочі не очікується. У березні суттєво подорожчали морква – на 30% (до 47 грн за кілограм), помідори – на 39% (до 133 грн за кілограм), буряк – на 13% (до 27 грн за кілограм) та часник – на 14% (до 182 грн за кілограм).
"Очікувати зниження цін на овочі не варто до травня. Внутрішня пропозиція від українського виробника почне з'являтися тільки наприкінці квітня" , - вважають експерти.
Ціни на продукти в Україні - останні новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у березні найбільше серед м’ясної продукції подорожчала курятина – на 2-10%. Очікується, що ближче до травня зросте вартість свинини.
Молочні продукти також суттєво подорожчали: молоко – на 11%, сир – на 7%, сметана – на 6%.
Водночас ціна на пшеничне борошно знизилася на 16%. Експерти пояснюють це можливими знижками від роздрібних мереж перед Великоднем, адже вартість сировини протягом місяця не змінилася. Серед усіх круп на ринку борошно стало єдиним продуктом, який подешевшав.
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