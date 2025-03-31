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Чому корисно пити чай із корицею: 6 важливих властивостей цього напою

Віталій Кірсанов
31 березня 2025, 13:55
97
Кориця має властивості, які можуть позитивно впливати на стан людини.
Чому корисно пити чай із корицею
Чому корисно пити чай з корицею / колаж: Главред, фото: скріншот з Youtube-каналу "Готуємо смачно"

Ви дізнаєтеся:

  • Основні переваги чаю з корицею
  • Як приготувати чай із корицею

Кориця містить антиоксидантні та протизапальні сполуки, які можуть позитивно впливати на стан людини. А чай із кориці часто використовують як домашній корисний засіб, пише Главред із посиланням на Verywellhealth.

Автор Youtube-каналу "Готуємо смачно" також розповіла, як чорний чай заварювати з корицею.

З'явилися наукові докази того, що чай з кориці має лікувальні властивості, проте потрібні додаткові дослідження, щоб зробити остаточні висновки, йдеться в матеріалі. Видання назвало 6 переваг цього напою.

1. Знижує рівень цукру в крові

Чай з кориці, маючи подібну до інсуліну дію, може знижувати рівень цукру в крові, завдяки чому він особливо корисний для людей, у кого підвищений рівень глюкози.

Дослідження підтвердило, що ті, хто вживав 3-6 г кориці (приблизно 1-2 чайні ложки) щодня протягом 40 днів, мали значно нижчий рівень цукру в крові. Учасники іншого дослідження пили чай із кориці після їди, і в них рівень цукру значно знизився порівняно з контрольною групою.

2. полегшує менструальні болі

Дисменорею - болісні менструації - мають до 90% дівчат-підлітків. Чай із кориці є одним із домашніх засобів, який може зменшити цей біль.

Згідно з дослідженням за участю 27 дівчат-підлітків, які страждали від менструального болю, вживання цього напою значно зменшило рівень болю. Інші дослідження з використанням добавок кориці замість чаю (але в подібних кількостях) також показали, що цей продукт може зменшити біль під час менструації.

3. Знижує рівень холестерину

Високий рівень холестерину призводить до серцевих захворювань. Тому багатьом людям вкрай важливо знизити рівень холестерину. Для цього рекомендують вживати чай із корицею. Але докази такої дії неоднозначні, і деякі дослідники називають цю властивість чаю з корицею "суперечливою".

4. Зменшує нудоту і блювоту

Кориця є поширеним природним засобом від нудоти. Вважається, що смак і тепло чаю з корицею усувають цей симптом.

5. Знижує артеріальний тиск

Для зниження артеріального тиску лікарі часто рекомендують вживати чай з кориці, хоча, вказується, докази цієї її дії обмежені.

Дослідження 2021 року свідчить, що кориця може допомогти знизити як систолічний, так і діастолічний артеріальний тиск. Однак немає жодних досліджень, які стосувалися б чаю з корицею.

6. Допомагає контролювати вагу

Кілька досліджень виявили, що вживання добавок із корицею пов'язане зі зниженням індексу маси тіла (ІМТ).

Згідно зі ще одним дослідженням, вживання чаю з корицею протягом чотирьох тижнів асоціювалося зі значним зниженням ІМТ, маси тіла, співвідношення талії до стегон і різних вимірювань окружності тіла. Два інших дослідження також виявили, що вживання чаю з корицею сприяє зниженню ваги.

Водночас видання зазначає, що надмірне споживання кориці може спричинити побічні ефекти, зокрема алергічні реакції або проблеми зі шлунково-кишковим трактом. Тому перед регулярним вживанням варто проконсультуватися із сімейним лікарем.

Також видання розповіло, як приготувати чай із кориці. Для цього потрібно 60 г паличок кориці настояти в 1 л води при кімнатній температурі протягом 24 годин, нагріти до 100°C і процідити. Інший спосіб - кип'ятити палички кориці у воді 15 хвилин.

Можна 1-2 чайні ложки меленої кориці додати в гарячу воду, настояти і проціджують через сито.

Дивіться відео про те, як чорний чай заварювати з корицею

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Видання Verywell

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