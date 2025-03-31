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Без валютних потрясінь: банкір спрогнозував, яким буде курс долара у квітні

Анна Косик
31 березня 2025, 13:23
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Можливі переговори чи припинення вогню навряд чи стануть прямим чинником впливу на попит і пропозицію на валютному ринку.
Без валютних потрясінь: банкір спрогнозував, яким буде курс долара у квітні
Банкір переконаний, що курс долара не перевищить 42,3 гривень / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

Що сказав Лєсовий:

  • Коливання курсу долара не будуть різкими
  • Під час великодніх свят пропозиція на готівковому ринку може збільшитись
  • Геополітична ситуація глобально не впливатиме на курс долара

Режим "керованої гнучкості" та валютні інтервенції Національного банку України впливатимуть на те, що на ринку протягом квітня не буде різких коливань курсу долара США.

Про це РБК-Україна розповів начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий. За його словами, попит та пропозиція перебуватимуть у балансі.

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Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Курс долара / Інфографіка: Главред

"Якщо не виникне нових економічних чи політичних загроз, валютний ринок у квітні не зазнає серйозних потрясінь", - наголосив він.

Банкір зауважив, що на Великдень за певних умов пропозиція на готівковому ринку може збільшитися на 10-15%. При цьому курс коливатиметься в межах 41,5-42,3 гривень за долар.

"Його (долара - Главред) зростання з початку року навряд чи перевищить 0,7%. На мій погляд, це можливе максимальне значення долара у квітні, допустима, економічно обумовлена планка. Однак, як це було вже не раз протягом цього року, реальний курс може бути нижчим", - додав Лєсовий.

Якщо говорити про такі чинники, як міжнародна вартість долара та геополітичні обставини припинення війни, то за словами банкіра, вони можуть впливати на валютний ринок України тільки опосередковано.

"Україна живе в непростих умовах війни, Нацбанк залишається головним гравцем на ринку, який реалізує досить ефективну стратегію: наразі підстав для кризи на ринку немає. А курс долара на світових ринках для нас радше є допоміжним фактором для зіставлення та аналізу основних процесів. Щодо можливих перемовин про припинення війни, то це також не є прямим чинником, який міг би істотно вплинути на попит і пропозицію", - підсумував він.

Курс валют в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що впродовж цього тижня на валютному ринку прогнозується відносний спокій. Курс валют коливатиметься в районі 41,4-41,8 грн за долар.

Напередодні стало відомо, що Національний банк України знизив курс долара до гривні на понеділок, 31 березня. За місяць долар подешевшав на 4 копійки.

Раніше аналітики "КІТ Group" повідомили, що курс долара в Україні може сильно піднятися вже найближчими тижнями. Усе залежатиме від кількох чинників. У короткостроковій перспективі (2-4 тижні) курс долара, ймовірно, залишатиметься в діапазоні 41,25-42,00 грн.

Інші новини:

Хто такий Тарас Лєсовий?

Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.

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