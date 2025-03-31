Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

-4 градуси морозу та сніг: синоптики назвали точну дату похолодання в Україні

Ангеліна Підвисоцька
31 березня 2025, 06:15
22757
Різке похолодання очікується одразу в декількох областях України. Протягом тижня регіони заливатиме дощем.
погода
Прогноз погоди в Україні на тиждень 31 березня - 6 квітня / фото: УНІАН

Про що йдеться:

  • Коли в Україні вдарить -4 градуса
  • Коли в Україну прийде похолодання
  • Де синоптики прогнозують дощі та сніг

На погоду в Україні наступного тижня буде впливати циклон та атмосферні фронти. Опади пройдуть по всій території України, які часом будуть значними. Про це заявив кандидат географічних наук і метеоролог Ігор Кибальчич, пише meteoprog.

Наприкінці тижня очікується сильне зниження температури та навіть сніг. Похолодання прогнозують у західних та північних областях. Лише у південно-східних областях буде тепло.

відео дня

Погода в Україні 31 березня

У понеділок, 31 березня, у більшості областей України очікується хмарна та нестійка погода. Пройдуть дощі, у східних областях вдень місцями значні. Лише у південно-західних областях без істотних опадів. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер змінних напрямків, на Лівобережжі південно-східний, 3 - 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +4…+9 °С, вдень +7…+12 °С, у південних та центральних областях +12…+17 °С.

погода 31 марта
Прогноз погоди в Україні на 31 березня / фото: meteoprog

Погода в Україні 1 квітня

У вівторок, 1 квітня, невеликі, часом помірні дощі пройдуть у північних, західних та місцями центральних областях. У південно-східній половині без істотних опадів. Подекуди можливий туман. Вітер на Лівобережжі західний, на Правобережжі північний, 5 - 10 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +4…+9 °С, вдень у північних та західних регіонах +7…+12 °С, на решті України +13…+18 °С.

погода 1 апреля
Прогноз погоди в Україні на 1 квітня / фото: meteoprog

Погода в Україні 2 квітня

У середу, 2 квітня, вночі у північних та західних областях, вдень у Приазов'ї та Криму очікуються дощі, в решті регіонів без істотних опадів. У Карпатах помірний, часом сильний мокрий сніг. Вітер переважно північний, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +3…+8 °С, вдень у північних та західних регіонах +8…+13 °С, на решті України +12…+17 °С.

погода 2 апреля
Прогноз погоди в Україні на 2 квітня / фото: meteoprog

Погода в Україні 3 квітня

У четвер, 3 квітня, дощова погода збережеться у Криму та Приазов'ї, в решті регіонів України під впливом гребеня антициклону опадів не передбачається. Вітер північний / північно-східний, 7 - 12 м/с, на півдні місцями пориви, 15 - 20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +1…+7 °С, на півдні місцями до +10 °С; вдень +12...+17 °С.

погода 3 марта
Прогноз погоди в Україні на 3 квітня / фото: Windy

Погода в Україні 4 квітня

У п'ятницю, 4 квітня, на всій території України очікується малохмарна погода, без опадів. Вітер північно-західний, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі +1...+7 °С, вдень +13...+18 °С.

погода 4 марта
Прогноз погоди в Україні на 4 квітня / фото: Windy

Погода в Україні 5 квітня

У суботу, 5 квітня, вночі у західних та північних областях, вдень на більшій частині території країни за винятком Криму та Приазов'я пройдуть дощі, у західних та північних областях із мокрим снігом. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі +5…+10 °С, вдень у західних та північних областях +2…+7 °С, в інших регіонах країни +10…+18 °С, на півдні Одещини до +20 °С.

погода 5 апреля
Прогноз погоди в Україні на 5 квітня / фото: ventusky

Погода в Україні 6 квітня

У неділю, 6 квітня, під впливом активного циклону прогнозується нестійка та холодна погода. Пройдуть опади у вигляді дощу, у західних та північних областях переважно мокрого снігу. Подекуди опади будуть значними. Вітер південний із переходом на північний, 7 – 12 м/с, місцями пориви, 15 – 20 м/с. Температура повітря в північних та західних областях вночі -4...+1 °С, вдень -1...+4 °С; у південних та східних регіонах вночі +3…+8 °С, вдень +12…+17 °С.

погода 6 апреля
Прогноз погоди в Україні на 6 квітня / фото: ventusky

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, буде мороз -3 градуси і дощі – стало відомо, у яких регіонах буде похолодання. Не усі області України накриє суттєве потепління – у деяких регіонах ще будуть морози. Також подекуди в нашій державі очікуються дощі.

Також раніше повідомлялося, що дощі литимуть в кількох областях – в Україні різко зміниться погода. Низку областей нашої держави накриють опади – синоптикиня сказала, де вони будуть.

Нагадаємо, Україну накрило різке потепління – синоптики назвали регіони, де литимуть дощі. Погода на Закарпатті буде найтеплішою. Там температура повітря підвищиться до +15 градусів.

Вас також може зацікавити:

Хто такий Ігор Кібальчич

Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода прогноз погоди Погода в Україні погода в Києві Погода на завтра Погода на сьогодні погода завтра Ігор Кібальчич
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Припинення вогню в Україні: Трамп встановив Путіну "психологічний дедлайн"

Припинення вогню в Україні: Трамп встановив Путіну "психологічний дедлайн"

08:37Війна
Україна хоче відмовитись від угоди про копалини: Трамп пригрозив Зеленському

Україна хоче відмовитись від угоди про копалини: Трамп пригрозив Зеленському

07:39Політика
Харків під масованою атакою дронів: є пошкодження та пожежі, деталі

Харків під масованою атакою дронів: є пошкодження та пожежі, деталі

06:33Україна
Реклама

Популярне

Більше
-4 градуси морозу та сніг: синоптики назвали точну дату похолодання в Україні

-4 градуси морозу та сніг: синоптики назвали точну дату похолодання в Україні

У Москві вибухнув та загорівся лімузин Путіна: ЗМІ розкрили перші деталі

У Москві вибухнув та загорівся лімузин Путіна: ЗМІ розкрили перші деталі

Карта Deep State онлайн за 31 березня що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 31 березня що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп Таро на тиждень з 31 березня по 6 квітня: Ракам - проблеми, Левам - ризик

Гороскоп Таро на тиждень з 31 березня по 6 квітня: Ракам - проблеми, Левам - ризик

Гороскоп на тиждень з 31 березня по 6 квітня: Риб обсиплять ласкою, Дівам - успіх

Гороскоп на тиждень з 31 березня по 6 квітня: Риб обсиплять ласкою, Дівам - успіх

Останні новини

09:32

Гороскоп на квітень 2025: Левам - везіння, Рибам - нове джерело доходу

09:18

Стрес і дискомфорт: експерти назвали речі, які не можна зберігати в спальні

09:13

"Аристократично красива": Крістіна Орбакайте здивувала виглядом 13-річної доньки

09:11

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 31 березня (оновлюється)

08:37

Припинення вогню в Україні: Трамп встановив Путіну "психологічний дедлайн"Відео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

08:37

Карта Deep State онлайн за 31 березня що відбувається на фронті (оновлюється)

08:26

Гороскоп на завтра 1 квітня: Скорпіонам - успіх, Рибам - геніальна ідея

08:16

"Анорексія стукає у двері": колишню дружину Тищенка засудили за схуднення на 17 кг

07:56

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 8 секунд знайти цифру 508

Реклама
07:39

Україна хоче відмовитись від угоди про копалини: Трамп пригрозив ЗеленськомуВідео

06:51

Трамп погрожує Путіну: це наш шанс?Погляд

06:33

Харків під масованою атакою дронів: є пошкодження та пожежі, деталі

06:15

-4 градуси морозу та сніг: синоптики назвали точну дату похолодання в Україні

05:50

Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності на фото дівчини за кермом джипа за 23 сек

05:27

Чому не можна їсти помело на ніч: неочікувана відповідь

04:00

Щоб швидко заснути та виспатися: яка найкраща температура в кімнаті для сну

03:02

Без хлору і за лічені секунди: як ефективно знищити цвіль у ваннійВідео

01:30

42-річна зірка "Оповіді служниці" вперше стала мамоюВідео

00:29

Зірка "Довбуша" зізнався, чи готовий служити та чому зараз не на фронті

30 березня, неділя
23:27

Донька Олени Кравець розкрила, чи повернеться артистка в Студію Квартал-95

Реклама
23:22

Ультиматуми Путіна: Україна назвала чотири "вимоги" Росії

23:07

"Путіну плювати на дипломатію": Зеленський зробив заяву про припинення вогнюВідео

22:27

Третій президентський термін: Трамп зробив заяву

22:23

"Господи, допоможи": Настя Приходько показала рідкісне фото доньки-підлітка

22:10

У Києві побили ветерана за зауваження через російську музику – що відомо

21:18

Терпіння Трампа закінчується: названо дві умови удару по режиму Путіна

21:05

Прощавайте, ілюзії: чому Трамп хоче швидше "розрулити" УкраїнуПогляд

20:51

Росіяни будуть масово йти в наступ вже найближчими днями: що задумав Путін

20:41

Майже по всій Україні будуть зливи: синоптики назвали регіони, де буде сухо

20:04

"Буде місцевий пахан": експерт оцінив імовірність розпаду РосіїВідео

20:00

Урожай картоплі стане більшим, якщо посадити її поруч з однією рослиною

19:30

Путін розізлив Трампа та деталі допомоги США: головні новини України (дайджест)

19:28

Гороскоп Таро на тиждень з 31 березня по 6 квітня: Ракам - проблеми, Левам - ризик

19:09

У РФ створили новий дрон, який може збивати вертольоти - Defense Express

18:50

Авіація і флот Європи в Україні: у WP дізналися про план і розкрили подробиці

18:13

Як воюватиме РФ у другому півріччі 2025-го: Коваленко розкрив плани ворогаВідео

17:47

Гороскоп на тиждень з 31 березня по 6 квітня: Риб обсиплять ласкою, Дівам - успіх

17:17

Помер зірка "Тих, що співають у терні" і "Сьогуна"

17:15

Окупанти зайняли частину Торецька, ситуація напружена - МВА

17:13

"Я дуже злий": Трамп різко відповів Путіну і готує удар по Росії - NBCВідео

Реклама
17:05

"Мирний" план Трампа: Коваленко зробив прогноз про нові удари РосіїВідео

16:43

Орбан прийме Нетаньягу в Угорщині, незважаючи на ордер Гааги

16:27

Обраниця Дмитра Кулеби зізналася, як його медійність впливає на їхні стосунки

16:25

Таємний удар ATACMS по Кримському мосту: в NYT розповіли про план атаки

16:16

Новий етап війни та "м'ясні навали": з'явився похмурий прогноз щодо перемир'яВідео

15:36

"Шантаж" США від України: у The New York Times розкрили деталі Курської операції

15:29

РФ готується атакувати НАТО: ЗМІ назвали першу мету Путіна

15:11

Вапняний наліт більше не з'явиться: чим потрібно обробити унітаз

14:45

На Україну летіло понад тисячу дронів: Зеленський очікує реакції США на терор РФ

14:14

Трамп може різко змінити позицію щодо України: названо вирішальний факторВідео

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Операція в Курській області
Аналітики назвали головну причину успіху наступу росіян на КурщиніПробиралися по газопроводу: ЗСУ розтрощили спецпризначенців РФ під СуджеюОточення військ та вихід ЗСУ з Курської області – перші дані джерелРФ захопила два населені пункти: в DeepState розкрили ситуацію на Курщині
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Великдень 2025
Страсна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтар
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти