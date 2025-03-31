-4 градуси морозу та сніг: синоптики назвали точну дату похолодання в Україні

Різке похолодання очікується одразу в декількох областях України. Протягом тижня регіони заливатиме дощем.

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Прогноз погоди в Україні на тиждень 31 березня - 6 квітня / фото: УНІАН

Про що йдеться:

Коли в Україні вдарить -4 градуса

Коли в Україну прийде похолодання

Де синоптики прогнозують дощі та сніг

На погоду в Україні наступного тижня буде впливати циклон та атмосферні фронти. Опади пройдуть по всій території України, які часом будуть значними. Про це заявив кандидат географічних наук і метеоролог Ігор Кибальчич, пише meteoprog.

Наприкінці тижня очікується сильне зниження температури та навіть сніг. Похолодання прогнозують у західних та північних областях. Лише у південно-східних областях буде тепло.

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Погода в Україні 31 березня

У понеділок, 31 березня, у більшості областей України очікується хмарна та нестійка погода. Пройдуть дощі, у східних областях вдень місцями значні. Лише у південно-західних областях без істотних опадів. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер змінних напрямків, на Лівобережжі південно-східний, 3 - 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +4…+9 °С, вдень +7…+12 °С, у південних та центральних областях +12…+17 °С.

Прогноз погоди в Україні на 31 березня / фото: meteoprog

Погода в Україні 1 квітня

У вівторок, 1 квітня, невеликі, часом помірні дощі пройдуть у північних, західних та місцями центральних областях. У південно-східній половині без істотних опадів. Подекуди можливий туман. Вітер на Лівобережжі західний, на Правобережжі північний, 5 - 10 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +4…+9 °С, вдень у північних та західних регіонах +7…+12 °С, на решті України +13…+18 °С.

Прогноз погоди в Україні на 1 квітня / фото: meteoprog

Погода в Україні 2 квітня

У середу, 2 квітня, вночі у північних та західних областях, вдень у Приазов'ї та Криму очікуються дощі, в решті регіонів без істотних опадів. У Карпатах помірний, часом сильний мокрий сніг. Вітер переважно північний, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +3…+8 °С, вдень у північних та західних регіонах +8…+13 °С, на решті України +12…+17 °С.

Прогноз погоди в Україні на 2 квітня / фото: meteoprog

Погода в Україні 3 квітня

У четвер, 3 квітня, дощова погода збережеться у Криму та Приазов'ї, в решті регіонів України під впливом гребеня антициклону опадів не передбачається. Вітер північний / північно-східний, 7 - 12 м/с, на півдні місцями пориви, 15 - 20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +1…+7 °С, на півдні місцями до +10 °С; вдень +12...+17 °С.

Прогноз погоди в Україні на 3 квітня / фото: Windy

Погода в Україні 4 квітня

У п'ятницю, 4 квітня, на всій території України очікується малохмарна погода, без опадів. Вітер північно-західний, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі +1...+7 °С, вдень +13...+18 °С.

Прогноз погоди в Україні на 4 квітня / фото: Windy

Погода в Україні 5 квітня

У суботу, 5 квітня, вночі у західних та північних областях, вдень на більшій частині території країни за винятком Криму та Приазов'я пройдуть дощі, у західних та північних областях із мокрим снігом. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі +5…+10 °С, вдень у західних та північних областях +2…+7 °С, в інших регіонах країни +10…+18 °С, на півдні Одещини до +20 °С.

Прогноз погоди в Україні на 5 квітня / фото: ventusky

Погода в Україні 6 квітня

У неділю, 6 квітня, під впливом активного циклону прогнозується нестійка та холодна погода. Пройдуть опади у вигляді дощу, у західних та північних областях переважно мокрого снігу. Подекуди опади будуть значними. Вітер південний із переходом на північний, 7 – 12 м/с, місцями пориви, 15 – 20 м/с. Температура повітря в північних та західних областях вночі -4...+1 °С, вдень -1...+4 °С; у південних та східних регіонах вночі +3…+8 °С, вдень +12…+17 °С.

Прогноз погоди в Україні на 6 квітня / фото: ventusky

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, буде мороз -3 градуси і дощі – стало відомо, у яких регіонах буде похолодання. Не усі області України накриє суттєве потепління – у деяких регіонах ще будуть морози. Також подекуди в нашій державі очікуються дощі.

Також раніше повідомлялося, що дощі литимуть в кількох областях – в Україні різко зміниться погода. Низку областей нашої держави накриють опади – синоптикиня сказала, де вони будуть.

Нагадаємо, Україну накрило різке потепління – синоптики назвали регіони, де литимуть дощі. Погода на Закарпатті буде найтеплішою. Там температура повітря підвищиться до +15 градусів.

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