Зірка "Скаженого весілля" розкрила правду про Юрія Горбунова поза камерами

Інна Приходько поділилася спогадами про шоумена.

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Юрій Горбунов новини - Інна Приходько розповіла, який шоумен у житті / колаж: Главред, фото: instagram.com/gorbunovyuriy, instagram.com/ukrainnochka

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Інна Приходько працювала з Юрієм Горбуновим на зйомках "Скаженого весілля"

Акторка розповіла, яким був продюсер поза знімальним майданчиком

Український ведучий, продюсер і актор Юрій Горбунов сформував за роки кар'єри на телебаченні вельми позитивний образ. Який шоумен поза камерами, і чи сильно відрізняється від цього самого образу, розповіла українська акторка Інна Приходько, яка знімалася у фільмі "Скажене весілля" (його продюсував Юрій Горбунов - прим. редактора).

У бесіді з Люкс ФМ артистка зізналася, що була знайома з Юрієм і до зйомок, а після них він став її улюбленим продюсером. "З Юрою дуже легко. Насправді ми до "Скаженого весілля" почали з ним співпрацювати в #ШОУЮРИ, був такий гумористичний проєкт. До того ми теж були заочно знайомі. Ми на сцені багато з ним виступали", - каже Приходько.

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Працювати під керівництвом Горбунова в "Скаженому весіллі" також було просто і комфортно, зазначає Інна. На її погляд він, як продюсер, володіє рідкісною якістю, через яку вона була б рада попрацювати з Юрієм знову.

Юрій Горбунов новини - Інна Приходько розповіла, який шоумен у житті / Скриншот YouTube

"Я скажу так: Юра - людина слова. Те, що він обіцяє, він завжди виконує, а це для продюсерів така особливість... не всі так роблять. ... Сподіваюсь, що, Юрій Миколайович, ми з вами ще попрацюємо", - підсумувала Інна Приходько.

Залаштунки зйомок Скаженого весілля / instagram.com/ukrainnochka

"Скажене весілля" - українська комедійна кінофраншиза. Перший із трьох фільмів вийшов на екрани 2018 року. Фабула для сценарію взята з французької комедії 2014-го року "Божевільне весілля" (у дослівному перекладі - "Чим ми всі прогнівили Бога").

За сюжетом додому, в українське село з Сорбонни їде донька головного героя - вона хоче познайомити батьків зі своїм іноземним нареченим і зіграти з ним весілля. Родині важко прийняти обранця доньки, у зв'язку з чим головні герої потрапляють у різні комічні ситуації.

Скажене весілля / imdb.com

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