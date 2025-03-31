Як не переплачувати за світло: у ДТЕК розкрили головний секрет економії

Фахівці поділилися основною порадою, як українцям не переплачувати за світло.

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Всього один секрет - і рахунки за світло стануть меншими / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Як не переплатити за світло

Коли потрібно передавати показники за спожиту електроенергію

Питання заощадження електроенергії та коштів завжди буде актуальним для українців, особливо в умовах війни та на тлі зростання цін на комунальні послуги. У пресслужбі ДТЕК розповіли, як отримувати менші рахунки за електроенергію.

Найголовніше, щоб уникнути переплат за комунальні послуги, важливо вчасно і коректно передавати показники лічильників.

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"Щомісяця ДТЕК фіксує ваші дані та передає їх постачальнику, який вже формує платіжку. Якщо зробити це вчасно — з 30 березня по 3 квітня, тоді ви сплатите лише за реально спожиту електроенергію", — пояснила спеціаліст.

Якщо ви подали показники із запізнення, то у такому разі платіж за електроенергію буде розраховуватись на основі середнього споживання за такий самий період минулого року. У результаті цифри у квитанції можуть бути дещо вищими, ніж ви очікували.

У ДТЕК наголосили, щоб уникнути непорозумінь — просто передавайте покази вчасно. Це займає лише пару хвилин", — підкреслили у ДТЕК.

Нагадаємо, що показники можна подати кількома способами:

через особистий кабінет на сайті вашого обслуговуючого підприємства;

зателефонувавши до контакт-центру ОСР;

через чат-бот у месенджерах (Viber чи Telegram).

Тарифи в Україні - останні новини

Нагадаємо, голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що тарифи на газ в Україні можуть збільшитися вже влітку 2025 року. Нова ціна на газ для споживачів може зрости до 9,5-10 грн за кубометр.

Як писав Главред, також обговорювалося питання щодо можливого зростання цін на електроенергію. На жаль, ситуація для населення залишається складною і не дає підстав для оптимістичних прогнозів.

Крім цього, в Україні очікується підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення у два етапи – з 1 квітня та 1 липня 2025 року. З 1 квітня вода коштуватиме 17,57 грн/куб. м, водовідведення – 16,41 грн (разом із ПДВ – 40,78 грн/куб. м).

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Що відомо про ДТЕК? ДТЕК (раніше — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України. Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

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