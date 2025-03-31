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Трамп розлютився на Путіна: у Кремлі відреагували на різкі заяви лідера США

Маріна Фурман
31 березня 2025, 19:01
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У Росії намагаються "згладити" ситуацію після заяв американського лідера.
Песков, Трамп
Пєсков прокоментував заяву Трампа про гнів на Путіна / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, УНІАН

Коротко:

  • Трамп злий на Путіна
  • У РФ фактично "закривають очі" на заяви Трампа
  • Путін залишається відкритим до контактів із американським лідером

Президент США Дональд Трамп був розлючений, коли російський диктатор Володимир Путін поставив під сумнів авторитет лідера України Володимира Зеленського. Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков відреагував на заяви американського президента, цитують росЗМІ.

Коментуючи інформацію про розлюченість Трампа, Пєсков виправдався, що ЗМІ не надали конкретної цитати президента США щодо цієї ситуації.

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"Частина висловлювань була дана в переказі, це не були цитати. Це перше. Друге - дійсно прозвучало кілька різних заяв. Ми продовжуємо роботу з американською стороною, насамперед щодо вибудовування наших двосторонніх відносин, яким було завдано величезної шкоди під час попередньої адміністрації (під час президентства Байдена - Главред)", - відповів Пєсков.

Крім того, він переконаний, що робота над врегулюванням війни в Україні триває. Пєсков вважає, що це "розтягнуте в часі питання, пов'язане зі складністю ситуації".

Прессекретар Кремля додав, що російський диктатор залишається відкритим до контактів із Трампом. Крім того, у разі необхідності їхню розмову буде оперативно організовано.

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Припинення вогню в Україні - новини за темою

Нещодавно Главред з посиланням на ЗМІ писав, що Трамп розлючений на Путіна через заяви про нелегітимність президента України Володимира Зеленського. Американський лідер нібито готовий накласти "вторинні тарифи" на всю нафту з Росії, якщо не вдасться укласти угоду про припинення вогню. Водночас Трамп переконаний, що Путін підпише мирну угоду.

Пізніше радник керівника Офісу президента України Сергій Лещенко пояснив, чому лідер США розлютився на Путіна. За словами Лещенка, Трамп незадоволений поведінкою російського диктатора Володимира Путіна, адже у кінця квітня, коли виповнюється 100 днів президентства Трампа, немає результатів у питанні припинення вогню в Україні.

Тим часом військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов заявив, що Путін водить Трампа за ніс, як ослика на арені, розповідаючи про те, як сильно він підтримує ідею Трампа про припинення вогню. При цьому, виступаючи перед моряками, Путін розповідає, що "ми доб'ємо Збройні сили України".

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Хто такий Дмитро Пєсков?

Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна.

Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

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Дональд Трамп Володимир Путін Дмитро Пєсков
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