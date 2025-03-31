"Часнику не буває багато": садівник показав, як зібрати великий урожай рослини

Часник - один із найпопулярніших інгредієнтів, що використовуються в кулінарії.

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Садівник показав, як зібрати великий урожай часнику / колаж: Главред, фото: instagram.com/simonakeroydgardenwriter

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Як правильно підготувати саджанець до посадки

Коли часник пора збирати

Садівник Саймон Ейкеройд поділився своїм перевіреним методом, як отримати необмежену кількість часнику, використовуючи всього одну головку магазинного часнику. Про це пише Daily Express.

Часник - один із найпопулярніших інгредієнтів, що використовуються в кулінарії. Завдяки своєму унікальному смаку і корисним властивостям його додають до різних страв.

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Садівник Саймон Ейкеройд, який є автором кількох книжок із садівництва та має понад 936 000 підписників в Instagram, поділився порадою щодо того, як можна отримати великий урожай часнику.

Він радить перетворити кожен зубчик часнику на часникову рослину, щоб вирощувати цибулини у своєму саду.

У відеорлику він показав, як поклав цілу головку часнику в склянку з водою.

Потім він показав ту саму голівку часнику, але вже з кількома білими коренями, що звисали з тієї частини, яка була у воді, а зелені пагони почали рости з верхньої частини. Він обережно роз'єднав часник, показавши, що з кожного зубчика звисає кілька коренів.

"Роз'єднайте окремі зубчики. Тепер у вас є безліч саджанців часнику, які ви можете посадити у своєму саду або в горщику. Посадіть зубчики часнику на відстані 12 см один від одного. Їм подобається родючий ґрунт під сонцем", - каже Саймон.

Часник готовий до збору, коли листя починає жовтіти і коричневіти, а цибулини повністю розвиваються.

Якщо у вас дозріло багато цибулин, то ви зможете зберігати їх місяцями. Саймон показав, як він зберігає врожай часнику у своєму котеджі.

"Цей часник був зібраний минулого літа, і зараз він у прекрасному стані. Часнику не буває багато", - пояснив він.

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