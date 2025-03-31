"Часнику не буває багато": садівник показав, як зібрати великий урожай рослини

Ви дізнаєтеся:
- Як правильно підготувати саджанець до посадки
- Коли часник пора збирати
Садівник Саймон Ейкеройд поділився своїм перевіреним методом, як отримати необмежену кількість часнику, використовуючи всього одну головку магазинного часнику. Про це пише Daily Express.
Часник - один із найпопулярніших інгредієнтів, що використовуються в кулінарії. Завдяки своєму унікальному смаку і корисним властивостям його додають до різних страв.
Садівник Саймон Ейкеройд, який є автором кількох книжок із садівництва та має понад 936 000 підписників в Instagram, поділився порадою щодо того, як можна отримати великий урожай часнику.
Він радить перетворити кожен зубчик часнику на часникову рослину, щоб вирощувати цибулини у своєму саду.
У відеорлику він показав, як поклав цілу головку часнику в склянку з водою.
Потім він показав ту саму голівку часнику, але вже з кількома білими коренями, що звисали з тієї частини, яка була у воді, а зелені пагони почали рости з верхньої частини. Він обережно роз'єднав часник, показавши, що з кожного зубчика звисає кілька коренів.
"Роз'єднайте окремі зубчики. Тепер у вас є безліч саджанців часнику, які ви можете посадити у своєму саду або в горщику. Посадіть зубчики часнику на відстані 12 см один від одного. Їм подобається родючий ґрунт під сонцем", - каже Саймон.
Часник готовий до збору, коли листя починає жовтіти і коричневіти, а цибулини повністю розвиваються.
Якщо у вас дозріло багато цибулин, то ви зможете зберігати їх місяцями. Саймон показав, як він зберігає врожай часнику у своєму котеджі.
"Цей часник був зібраний минулого літа, і зараз він у прекрасному стані. Часнику не буває багато", - пояснив він.
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Daily Express - щоденний таблоїд, що виходить у Великій Британії.
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