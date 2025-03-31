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Трамп підштовхує Україну до того, що призведе до світового колапсу - Коваленко

Марія Николишин
31 березня 2025, 11:26
339
Україні потрібно відмовитись виконувати ультиматуми агресора.
Трамп підштовхує Україну до того, що призведе до світового колапсу - Коваленко
Чи тиснутиме Трамп на Україну заради завершення війни / колаж: Главред, фото: 37 окрема бригада морської піхоти, скріншот з відео

Ключові тези:

  • Україна не повинна відмовлятися від власних територій
  • На Україні лежить відповідальність зупинити третю світову війну
  • Українці повинні відстоювати власну позицію

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко припустив, чи може президент США Дональд Трамп схиляти Україну до поступок на користь Росії заради припинення вогню.

За його словами, Трамп - людина-казино.

"Максимально негативний варіант для України передбачає припинення поставок зброї та будь-якої допомоги. Безумовно, буде важко, але... Поступово ми починаємо виробляти зброї більше, ніж наші партнери, але при цьому ми потребуємо набагато більшого. Але якщо натомість за допомогу від США нам потрібно буде відмовитися від власних територій і погодитися на ультиматуми Росії, як це виглядатиме в історичному контексті? Як це виглядатиме, пам'ятаючи про тих, хто віддав своє життя і здоров'я заради того, щоб Україна повернулася до своїх кордонів? Не можна зраджувати цю пам'ять, а також потрібно пам'ятати про історичний контекст", - наголосив він на чаті в Главреді.

Експерт додав, що на Україні зараз лежить відповідальність зупинити третю світову війну.

"Зупинити - не тим, що ми піднімемо лапки догори і погодимося на всі ультиматуми. Ні, якраз навпаки. Зупинити - відмовляючись виконувати ультиматуми агресора і не погоджуючись на домовленості, які надихнуть інші тоталітарні режими і диктатури діяти так, як Росія. Адже інші авторитарні режими тоді зрозуміють, що можна захоплювати інші країни і їм за це нічого не буде, з ними будуть домовлятися", - підкреслив Коваленко.

На його думку, якщо Китай побачить, що Росії дозволили захопити частину України, і ніхто не заперечував - він може почати діяти так само щодо Філіппін, В'єтнаму та й взагалі всього регіону, який китайці вважають історично своїм.

"Тому на Україні лежить велика відповідальність. Нас підштовхують до того, що призведе до загальносвітового колапсу. Але ми повинні відстоювати власну позицію і не звертати уваги на те, що говорять Трамп, Віткофф, Волтц та інші представники американської адміністрації. Ми повинні діяти так, як правильно для нас", - підсумував аналітик.

Дивіться відео, в якому Олександр Коваленко розповів про перспективи перемир'я та нові можливі операції ЗСУ на території Росії:

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, аналітики американського Інституту вивчення війни заявили, що російський диктатор Володимир Путін постійно маніпулює вимогами до завершення війни і намагається на ходу змінити причини вторгнення РФ в Україну.

В матеріалі The Washington Post повідомлялось, що диктатор РФ Володимир Путін не відмовляється від свого прагнення завоювати всю Україну і маніпулює президентом США Дональдом Трампом під час переговорів.

Водночас, у звіті Міжнародного валютного фонду зазначається, що війна в Україні може закінчитися в останні місяці 2025 року. Однак "ризики залишаються винятково високими".

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Хто такий Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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