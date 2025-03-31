Проблеми з легенями і з зубами: знайомі описали стан Єфремова

Одразу після прибуття додому Єфремов хоче піти в храм на службу.

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Знайомі описали стан Єфремова / колаж: Главред, фото: скріншот

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На що хворіє артист

Які плани після виходу з колонії

Російський актор Михайло Єфремов планує відвідати храм і лікарню після виходу з колонії. Про це розповів його адвокат Юрій Падалко, пишуть росЗМІ.

"Він займеться лікуванням. У нього серйозне захворювання - ХОЗЛ (хронічна обструктивна хвороба легень - ред.). Не були допитані лікарі пульмонологи, але вони приїжджали з обласної лікарні. Хворобу купірували, але необхідне спеціалізоване лікування, тому що можливий сумний результат", - заявив Падалко. відео дня

Крім того, знайомі Єфремова стверджують, що зуби артиста потрібно відновлювати, оскільки нижні зруйнувалися повністю, очевидно, що там потрібні імпланти.

За словами близьких до актора джерел, відразу після прибуття додому Єфремов хоче піти в храм на службу.

При цьому, кілька його друзів режисерів уже виявили бажання написати "під товариша" сценарії або запросити у свої проекти. Очевидно, що без роботи Єфремов не залишиться. Багато діячів культури висловили підтримку Єфремову, оскільки він відсидів уже чотири з половиною роки. Наприклад, режисер Олексій Учитель сказав, що сподівається на швидку зустріч з Єфремовим.

"Добре, що він повертається. Чекаємо. Упевнений, що його будуть дуже багато знімати. І він буде затребуваний і в театрі, і в кіно", - сказав Учитель.

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За що отримав термін Єфремов:

Нагадаємо, 8 червня 2020 року російський актор Михайло Єфремов у стані алкогольного сп'яніння врізався в авто росіянина Сергія Захарова. У результаті Захаров помер від отриманих у ДТП травм.

21 і 22 жовтня в Москві відбулося слухання за апеляцією Єфремова. У своєму останньому слові Єфремов попросив скасувати ув'язнення.

Московський міський суд за результатами розгляду апеляції скоротив Єфремову термін ув'язнення в колонії з 8 років до 7,5 після виплати компенсації потерпілим у залі суду.

Актора відправили проходити покарання до виправної колонії №4 Бєлгородської області.

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Хто такий Михайло Єфремов Михайло Єфремов - радянський і російський актор театру, кіно, телебачення, озвучування і дубляжу, сценарист, театральний режисер, телеведучий; заслужений артист РФ (1995), лауреат Державної премії РФ (2001), двох кінопремій "Ніка" (2002, 2016) і премії "ТЕФІ" (2017). Єфремов народився 10 листопада 1963 року в Москві в театральній сім'ї - актора Олега Єфремова (1927-2000) і актриси театру "Современник" Алли Покровської (1937-2019). Дідусь Михайла Єфремова - оперний режисер Борис Покровський. Єфремов знявся в десятках кінофільмів, а також грав багато ролей у театрі. У березні 2018 року під час вистави "Не ставай чужим" у Самарському театрі опери та балету глядачі висловили невдоволення якістю виступу Єфремова: артист говорив невиразно і, за деякими думками, був п'яний. У відповідь Єфремов зупинив спектакль і вступив у суперечку з публікою, використовуючи нецензурну лексику Артист, який грав в "Антикілері", "Солдатах" та інших російських фільмах і серіалах, до "п'яної" ДТП не підтримував політику Путіна. У 2014 році він засудив окупацію Криму, а 2015 року потрапив до "Білого списку" Мінкульту України, куди вносили прізвища культурних діячів, які не підтримують режим Кремля. Також Єфремов критикував Путіна і читав вірші в рамках проєкту "Громадянин поет", у яких його висміював. Тоді актора вважали опозиціонером. Однак пізніше Єфремов виправдався за висміювання Путіна. "Я не маю відношення до опозиції, не маю відношення до політики. Нічого не маю проти особистості Путіна. Чому я повинен погано ставитися до людини, яка нас годує - нас, людей мистецтва, діячів кіно... Я артист, клоун, а не опозиціонер. Це моя робота", - передавав слова Єфремова його адвокат.

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