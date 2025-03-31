1 квітня не можна лихословити і розважатися: яке церковне свято, прикмети

Ви дізнаєтеся:
- Яке церковне свято 1 квітня
- Народні традиції та прикмети на 1 квітня
- Що можна і не можна робити 1 квітня
За церковним календарем завтра, 1 квітня, свято преподобної Марії Єгипетської, преподобного Геронтія Києво-Печерського, преподобного Макарія - ігумена Пеликітської обителі. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.
Яке церковне свято 1 квітня
Марія Єгипетська - велика свята, дуже шанована в православ'ї. Дівчина народилася в Єгипті і вела досить розпусне життя. Але, відвідавши храм у Єрусалимі, увірувала в Бога і вирушила в пустелю, щоб у пості та молитві спокутувати свої гріхи. Пустельниця провела на самоті 48 років і померла 421 року.
Геронтій Києво-Печерський - подвижник Києво-Печерського монастиря. Його мощі зберігаються в Дальніх печерах. Преподобного шанують як святого канонарха, тобто покровителя церковних півчих. Історичні записи свідчать, що в канонархи посвячували ще до підліткового віку.
Преподобний Макарій народився в Царгороді. Після втрати батьків пішов служити господу в Пелікітську обитель у Віфінії. Пізніше був обраний ігуменом цього монастиря. За часів іконоборства був засуджений до заслання на острів Афусія. Там і помер 830 року.
Народні традиції та прикмети на 1 квітня
Святу Марію Єгипетську в народі вважали покровителькою сімейного вогнища та взірцем духовності. Вірили, що свята може допомогти заміжнім жінкам повернути жіноче щастя. До неї молилися, щоб подолати спокуси та труднощі в шлюбі.
Прикмети 1 квітня пов'язані зі спостереженнями за погодою:
- сині хмари вказують на гарний урожай влітку;
- рясний дощ цього дня віщує хороший сінокіс;
- якщо чути грім, літо буде теплим і ясним;
- якщо погода сира - буде багато грибів улітку;
- бджоли кружляють біля вулика - до ранньої весни.
Що не можна робити 1 квітня
Не можна їсти м'ясо, яйця та молочні продукти, оскільки триває Великий піст. Заборонено вживати алкоголь, сваритися і злословити. Також не можна розважатися і влаштовувати застілля.
У цей день не рекомендують планувати важливі справи, краще провести його в тиші та молитві.
Іменини та день ангела 1 квітня
Завтра свої іменини святкують Макар і Марія.
Ім'я Марія походить з івриту і означає "велична" та "піднесена". Макар походить із давньогрецької і трактується як "благословенний" і "блаженний".
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