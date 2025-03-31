1 квітня не можна лихословити і розважатися: яке церковне свято, прикмети

Святу Марію Єгипетську в народі вважали покровителькою родинного вогнища і зразком духовності.

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1 квітня не можна лихословити і розважатися / колаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

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Яке церковне свято 1 квітня

Народні традиції та прикмети на 1 квітня

Що можна і не можна робити 1 квітня

За церковним календарем завтра, 1 квітня, свято преподобної Марії Єгипетської, преподобного Геронтія Києво-Печерського, преподобного Макарія - ігумена Пеликітської обителі. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 1 квітня

Марія Єгипетська - велика свята, дуже шанована в православ'ї. Дівчина народилася в Єгипті і вела досить розпусне життя. Але, відвідавши храм у Єрусалимі, увірувала в Бога і вирушила в пустелю, щоб у пості та молитві спокутувати свої гріхи. Пустельниця провела на самоті 48 років і померла 421 року.

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Геронтій Києво-Печерський - подвижник Києво-Печерського монастиря. Його мощі зберігаються в Дальніх печерах. Преподобного шанують як святого канонарха, тобто покровителя церковних півчих. Історичні записи свідчать, що в канонархи посвячували ще до підліткового віку.

Преподобний Макарій народився в Царгороді. Після втрати батьків пішов служити господу в Пелікітську обитель у Віфінії. Пізніше був обраний ігуменом цього монастиря. За часів іконоборства був засуджений до заслання на острів Афусія. Там і помер 830 року.

Народні традиції та прикмети на 1 квітня

Святу Марію Єгипетську в народі вважали покровителькою сімейного вогнища та взірцем духовності. Вірили, що свята може допомогти заміжнім жінкам повернути жіноче щастя. До неї молилися, щоб подолати спокуси та труднощі в шлюбі.

Прикмети 1 квітня пов'язані зі спостереженнями за погодою:

сині хмари вказують на гарний урожай влітку;

рясний дощ цього дня віщує хороший сінокіс;

якщо чути грім, літо буде теплим і ясним;

якщо погода сира - буде багато грибів улітку;

бджоли кружляють біля вулика - до ранньої весни.

Що не можна робити 1 квітня

Не можна їсти м'ясо, яйця та молочні продукти, оскільки триває Великий піст. Заборонено вживати алкоголь, сваритися і злословити. Також не можна розважатися і влаштовувати застілля.

У цей день не рекомендують планувати важливі справи, краще провести його в тиші та молитві.

Іменини та день ангела 1 квітня

Завтра свої іменини святкують Макар і Марія.

Ім'я Марія походить з івриту і означає "велична" та "піднесена". Макар походить із давньогрецької і трактується як "благословенний" і "блаженний".

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