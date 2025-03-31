Ціни на борщовий набір злетіли: популярні овочі зросли у вартості

Що повідомили аналітики:
- Картопля знизилась у ціні
- Ціни на капусту, буряк і цибулю зросли
В Україні за попередній тиждень багато овочів зросли у ціні. Зокрема йдеться про капусту, буряк та цибулю, що входять до борщового набору. Про це повідомили аналітики EastFruit.
За їхніми даними, капусту раніше продавали за 34-40 грн/кг, а зараз вона коштує від 42 до 45 грн/кг. Зросла вартість і буряка. Цей овоч тепер коштує 18-25 грн/кг у порівнянні із 17-20 грн/кг раніше.
Цибуля з'явилася на полицях магазинів із новою ціною від 14 до 16 грн/кг, хоча раніше її можна було купити по 12-14 грн/кг.
Єдиним овочем, ціна на який не збільшилась, а навпаки зменшилась, стала картопля. Мінімальна ціна картоплі становить 16 грн/кг, тоді як тижнем раніше вона була на рівні 18 грн/кг.
Аналітики зауважили, що картопля стала винятком через низький попит та збільшення пропозиції. Саме тому аграрії знизили вартість цього продукту.
Ціни на продукти - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що у березні 2025 року ціна на пшеничне борошно знизилась на 16%. Експерти припускають, що причиною цього може бути рішення роздрібних мереж зробити знижки перед Великодніми святами.
Раніше повідомлялося, що до травня зниження цін на овочі не очікується. У березні суттєво подорожчали морква – на 30% (до 47 грн за кілограм), помідори – на 39% (до 133 грн за кілограм), буряк – на 13% (до 27 грн за кілограм) та часник – на 14% (до 182 грн за кілограм).
Напередодні стало відомо, що станом на кінець березня у м'ясному сегменті найбільше зросли ціни на куряче мʼясо. Його вартість збільшилася на 2-10% залежно від частини.
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