Ціни на борщовий набір злетіли: популярні овочі зросли у вартості

Лише один овоч з борщового набору знизився у ціні.

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Ціни на овочі з борщового набору змінилися / Колаж: Главред, фото: pixabay

Що повідомили аналітики:

Картопля знизилась у ціні

Ціни на капусту, буряк і цибулю зросли

В Україні за попередній тиждень багато овочів зросли у ціні. Зокрема йдеться про капусту, буряк та цибулю, що входять до борщового набору. Про це повідомили аналітики EastFruit.

За їхніми даними, капусту раніше продавали за 34-40 грн/кг, а зараз вона коштує від 42 до 45 грн/кг. Зросла вартість і буряка. Цей овоч тепер коштує 18-25 грн/кг у порівнянні із 17-20 грн/кг раніше.

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Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред: Інфографіка

Цибуля з'явилася на полицях магазинів із новою ціною від 14 до 16 грн/кг, хоча раніше її можна було купити по 12-14 грн/кг.

Єдиним овочем, ціна на який не збільшилась, а навпаки зменшилась, стала картопля. Мінімальна ціна картоплі становить 16 грн/кг, тоді як тижнем раніше вона була на рівні 18 грн/кг.

Аналітики зауважили, що картопля стала винятком через низький попит та збільшення пропозиції. Саме тому аграрії знизили вартість цього продукту.

Ціни на продукти - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у березні 2025 року ціна на пшеничне борошно знизилась на 16%. Експерти припускають, що причиною цього може бути рішення роздрібних мереж зробити знижки перед Великодніми святами.

Раніше повідомлялося, що до травня зниження цін на овочі не очікується. У березні суттєво подорожчали морква – на 30% (до 47 грн за кілограм), помідори – на 39% (до 133 грн за кілограм), буряк – на 13% (до 27 грн за кілограм) та часник – на 14% (до 182 грн за кілограм).

Напередодні стало відомо, що станом на кінець березня у м'ясному сегменті найбільше зросли ціни на куряче мʼясо. Його вартість збільшилася на 2-10% залежно від частини.

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