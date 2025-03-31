Євробачення-2025: яке місце посяде Україна в першому півфіналі

Прогнози для Ziferblat сприятливі.

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Євробачення-2025 перший півфінал - прогноз букмекерів / instagram.com/ziferblat_band, instagram.com/eurovision

Коротко:

Україна закріпилася в топ-10 потенційних лідерів

Серед імовірних переможців першого півфіналу Ziferblat у топ-5

Євробачення-2025 стрімко наближається до свого початку - вже 13 травня в Базелі, Швейцарія, стартує перший півфінал музичного конкурсу. У ньому під номером 5 візьмуть участь артисти з України - гурт Ziferblat.

Уже кілька тижнів Україна тримається в десятці потенційних переможців за версією букмекерів. Оптимістичний прогноз затьмарюється твердими позиціями Бельгії та Албанії, які зараз є головними конкурентами України на Євробаченні-2025.

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Безумовним лідером уже понад місяць вважається Швеція - країна, на рахунку якої найбільша кількість перемог у Євробаченні. У топ-3 також входять Австрія (2 перемоги) і Франція (5 перемог).

Євробачення-2025 хто переможе / eurovisionworld.com

Варто зазначити, що в прогнозах результатів першого півфіналу Євробачення-2025 Ziferblat наразі посідають 4 місце. Це означає, що гурт, імовірно, потрапить до фіналу Євробачення і підтвердить рекорд України на конкурсі - наша країна є єдиним конкурсантом, який за всю історію своєї участі в Євробаченні завжди потрапляв до фіналу.

Євробачення-2025 перший півфінал - прогноз букмекерів / eurovisionworld.com

Шанси України на Євробаченні-2025 увійти в топ-10 за підсумками фіналу становлять 53%. Тут конкуренцію нашій країні складає Фінляндія, але трійка лідерів залишається незмінною - Швеція, Австрія та Франція.

Євробачення-2025 - Україна має шанси потрапити в топ-10 / eurovisionworld.com

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Євробачення-2025 - останні новини:

Раніше Главред розповідав, про що пісня "Bird of Pray", з якою переможці Нацвідбору-2025, український гурт Ziferblat, поїдуть на Євробачення в Базель у травні.

Також Тіна Кароль, яка брала участь у Євробаченні 2006 року і була музичним продюсером Національного відбору 2025-го, розкрила умови, за яких готова знову поїхати на Євробачення від України.

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Євробачення-2025 Євробачення-2025 - 69-ий міжнародний музичний конкурс, який відбудеться у Швейцарії. Переможцем 2024-го року стали швейцарські артисти Nemo, які й "привезли" змагання додому. Конкурс відбудеться в Базелі 13, 15 і 17 травня. На Євробаченні-2025 за підсумками Національного відбору Україну представить гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray.

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