Ціни рвонули вгору перед Великоднем: в Україні дорожчає затребуваний продукт

В Україні різко подорожчали курятина та яйця, а ближче до травня можливе підвищення цін на ще один продукт, зазначили в УКАБ.

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Свинина ще тримається, а курятина вже дорожчає / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

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Ціни на курятину зросли на 2-10% залежно від частини

Яйця подорожчали на 10%

Ближче до травня можливе підвищення цін на свинину

З мʼясної продукції в Україні найбільше подорожчало куряче мʼясо - на 2-10%. Ближче до травня можливе підвищення цін на свинину. Про це свідчить аналіз Главреду щомісячного моніторингу цін на продукти харчування Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ).

У м'ясному сегменті найбільше зросли ціни на куряче мʼясо. Його вартість збільшилася на 2-10% залежно від частини.

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Ціна на курятину / Фото: УКАБ

Також підскочила вартість яєць. За березень десяток подорожчав у середньому на 10% і тепер коштує 73,1 грн. Причиною подорожчання є підвищення вартості кормів.

"Курятина зросла в ціні через стабільно високу вартість кормів (ціни на зернові та олійні культури продовжують відновлюватися). Наразі ціни на яйця формуються під впливом кількох ключових факторів: вартість кормів, погодні умови. Коливання ціни в межах 5-8 грн відбуватимуться до травня місяця. Якщо погодні умови будуть позитивні для стабільного виробництва, вартість продукту може знизитися на 25-30% від поточної ціни ", - зазначили в УКАБ.

Ціни на яйця / Фото: УКАБ

Майже незмінною залишилася ціна на свинину. Ошийок подорожчав на 1% (271 грн за 1 кг), а яловичина додала 4% (334 грн за кг).

"Ситуація зі свининою залишається без суттєвих змін. Закупівельні ціни на переробних підприємствах відносно стабільні, проте точково проглядається підвищення. Можливе деяке зростання, проте ближче до травня", - наголосили в УКАБ.

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Як повідомляв Главред, ціни на помідори почали різко знижуватися через збільшення поставок з Туреччини. Наразі імпортні помідори продаються по 70-90 грн/кг.

Також у березні 2025 року в Україні молоко подорожчало на 11%, сир на 7%, а сметана на 6%. Основними причинами стали підвищення вартості кормів для худоби та зростання енерговитрат.

Крім цього, у березні 2025 року ціна на пшеничне борошно знизилася на 16%, ймовірно, через знижки роздрібних мереж перед Великоднем. За даними УКАБ, серед круп лише борошно подешевшало, тоді як гречка (+4%) і рис (+1%) зросли в ціні.

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