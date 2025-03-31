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Ектор Хіменес-Браво покинув Україну - що сталося

Анна Підгорна
31 березня 2025, 14:57
1710
Зірка "МастерШефа" зізнався, де перебуває зараз.
Ектор Хіменес-Браво
Ектор Хіменес-Браво новини - шеф-кухар повернувся на батьківщину / колаж: Главред, фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Стисло:

  • Ектор Хіменес-Браво вперше за 2.5 роки покинув Україну
  • Кулінар розповів, куди і з якою метою попрямував

Під час повномасштабної війни Ектор Хіменес-Браво залишався в Україні. Шеф-кухар підтримує нашу країну і займається волонтерством.

Нещодавно у своєму блозі в Instagram він оголосив, що залишає країну - вперше за два з половиною роки. Кулінар не став розкривати пункт призначення і мету поїздки, лише заявив, що їде "в країну Х".

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Сьогодні Хіменес-Браво опублікував фото зі своєю сім'єю - він повернувся в Колумбію, щоб побачитися з близькими. "Вдома… Я мріяв про цей момент 2,5 роки. Я мріяв ще раз побачити рідних, мріяв обійняти маму… Досі не вірю, що я подолав таку відстань. Досі не вірю що я вдома, в Колумбії", - написав він.

Ектор Хіменес-Браво
Ектор Хіменес-Браво новини - шеф-кухар повернувся на батьківщину / instagram.com/hectorjimenezbravo
Ектор Хіменес-Браво
Ектор Хіменес-Браво новини - шеф-кухар повернувся на батьківщину / instagram.com/hectorjimenezbravo

У коментарях шеф-кухаря вітають із довгоочікуваною зустріччю. Наразі не відомо, коли саме Ектор Хіменес-Браво планує повертатися в Україну. Поки що він насолоджується товариством родини.

Ектор Хіменес-Браво
Ектор Хіменес-Браво новини - шеф-кухар повернувся на батьківщину / instagram.com/hectorjimenezbravo

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Хто такий Ектор Хіменес-Браво?

Ектор Хіменес-Браво - колумбійський шеф-кухар, ресторатор, телеведучий. Особливу популярність в Україні здобув, як суддя кулінарного реаліті-шоу "МастерШеф". Творець власного кулінарного стилю "Nuevo Latino". У травні 2021 року отримав українське громадянство. Під час повномасштабної війни підтримав Україну. Займається благодійністю на користь ЗСУ та приготуванням обідів для тероборони, ЗСУ, поліції, госпіталів і нужденних.

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