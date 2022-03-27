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"Одноклітинні істоти": Ігор Кондратюк запропонував Лободі і MARUV показувати голі попи окупантам

27 березня 2022, 23:26

Шоумен розкритикував співачок за їх роботу в РФ.

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Ігор Кондратюк запропонував Лободі і Maruv показувати голі попи окупантам / Колаж

Український продюсер, шоумен і телеведучий Ігор Кондратюк жорстко засудив артистів українського походження, які після 2014 року продовжили співпрацювати з російською естрадою.

Він підтримує ідею про те, щоб позбавити їх усіх звань та почестей, які надала їм Україна. На думку шоумена, всі, хто виступав в РФ останні вісім років, своєю діяльністю спонсорували російську армію, яка зараз бомбить мирних жителів на Україні.

Особливо дісталося опальним артисткам - Марув і Світлані Лободі.

Ганні Корсун (справжнє ім'я співачки Марув) Кондратюк запропонував виступати в своїх сексуальних нарядах для кадировців - її не шкода, на думку Кондратюка, високим інтелектом артистка не блищить. "Я не знаю, що робити з хворою дівчиною Maruv. На її батьківщині, в Павлограді, розбомбили станцію ті, для кого вона співає і показує свою голу красиву дупу. Що з ними всіма робити? Одноклітинні істоти. Я до них дуже жорстокий. Вони для мене перестали інсувати. Для мене ці люди кончені, тому що вони були потворами, які після анексії Криму та розв'язання війни на Донбасі вдавали, що нічого не сталося. Вони продовжили працювати в Росії. Нехай і далі дають концерти в Росії. Нехай навіть зараз приїжджають до Бучі, виступають для окупантів. А я дуже хотів би, щоб їх змусили це зробити. Це було б офігенно! У своїх коротких спідницях у болотах для кадировців", - підкреслив продюсер.

Також Кондратюк підколів Лободу, мовляв пізно опальна співачка схаменулася, і почала жаліти рідну Україну. Її мало хвилювала доля Батьківщини, поки вона заробляла гроші на концертах в країні-агресорі. "Пізно [спохопилася - неценз.], Свєта Лобода. Можу сказати їй це в очі, але воно їй до одного місця. Тому що якби їй це було не до одного місця, вона б не робила те, що робила після березня 2014 року... Була б моя воля, я не дав би їй жодного майданчика в цій країні. Навіть дискотеку в Каланчаку Херсонської області. Персона нон грата", - заявив шоумен.

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Раніше стало відомо, що лідера групи Бумбокс Андрія Хливнюка, який вступив в Тероборону Києва, важко поранили російські окупанти.

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