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Окупанти важко поранили лідера гурту Бумбокс Андрія Хливнюка

26 березня 2022, 11:53

Хливнюк вступив в тероборону Києва з самого початку війни в Україні.

Андрій Хливнюк
Андрій Хливнюк / instagram.com/andriihorolski/

Лідер гурту Бумбокс Андрій Хливнюк з першого дня захищає Україну від нападу російських окупантів.

Хлівнюк вступив в тероборону Києва, де зовсім нещодавно потрапив під мінометний обстріл.

Про поранення співак повідомив в Instagram. У лікарні артисту надали допомогу.

Співак повідомив, що зараз з ним все гаразд.

"Мінометний вогонь і 300. Для моїх слухачів з Росії. Ось з якими нацистами ви воюєте, ідіоти",– різко висловився лідер Бумбоксу.

"На жаль, наша колона втратила два пікапи, але вірю, що наші волонтери з цим впораються", – повідомив Андрій Хлівнюк.

Всі бійці вціліли, "двохсотих" серед них немає.

Раніше повідомляв, що під час виконання редакційного завдання осколкове поранення отримав військовий кореспондент телеканалу 1+1 Андрій Цаплієнко.

Знімальна група якраз прибула до пішого гуманітарного коридору, по якому повинні були евакуюватися мирні жителі з Чернігова, коли російські окупанти відкрили вогонь по представникам медіа.

Крім того, в Ірпіні 13 березня загинув журналіст New York Times Брент Ренауд.

"Звичайно, професія журналіста передбачає ризик, втім, громадянин США Брент Ренауд поплатився життям за спробу висвітлити підступність, жорстокість і безжальність агресора", - розповіли в поліції Києва.

Загиблий Брент Рено - кінорежисер, лауреат кінопремій. Разом зі своїм братом Крейгом знімали сюжети з гарячих точок світу, висвітлювали війни в Іраку і Афганістані, землетрус на Гаїті, політичні заворушення в Єгипті і Лівії, боротьбу за Мосул, екстремізм в Африці, насильство картелів в Мексиці і криза молодих біженців в Центральній Америці.

У виданні The New York Times підтвердили загибель американського журналіста Брента Рено.

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