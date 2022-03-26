Окупанти важко поранили лідера гурту Бумбокс Андрія Хливнюка

Хливнюк вступив в тероборону Києва з самого початку війни в Україні.
Лідер гурту Бумбокс Андрій Хливнюк з першого дня захищає Україну від нападу російських окупантів.
Хлівнюк вступив в тероборону Києва, де зовсім нещодавно потрапив під мінометний обстріл.
Про поранення співак повідомив в Instagram. У лікарні артисту надали допомогу.
Співак повідомив, що зараз з ним все гаразд.
"Мінометний вогонь і 300. Для моїх слухачів з Росії. Ось з якими нацистами ви воюєте, ідіоти",– різко висловився лідер Бумбоксу.
"На жаль, наша колона втратила два пікапи, але вірю, що наші волонтери з цим впораються", – повідомив Андрій Хлівнюк.
Всі бійці вціліли, "двохсотих" серед них немає.
Раніше повідомляв, що під час виконання редакційного завдання осколкове поранення отримав військовий кореспондент телеканалу 1+1 Андрій Цаплієнко.
Знімальна група якраз прибула до пішого гуманітарного коридору, по якому повинні були евакуюватися мирні жителі з Чернігова, коли російські окупанти відкрили вогонь по представникам медіа.
Крім того, в Ірпіні 13 березня загинув журналіст New York Times Брент Ренауд.
"Звичайно, професія журналіста передбачає ризик, втім, громадянин США Брент Ренауд поплатився життям за спробу висвітлити підступність, жорстокість і безжальність агресора", - розповіли в поліції Києва.
Загиблий Брент Рено - кінорежисер, лауреат кінопремій. Разом зі своїм братом Крейгом знімали сюжети з гарячих точок світу, висвітлювали війни в Іраку і Афганістані, землетрус на Гаїті, політичні заворушення в Єгипті і Лівії, боротьбу за Мосул, екстремізм в Африці, насильство картелів в Мексиці і криза молодих біженців в Центральній Америці.
У виданні The New York Times підтвердили загибель американського журналіста Брента Рено.
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