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РФ готує масштабну компанію, щоб захопити одну область України: у NYT озвучили терміни

Альона Вороніна
31 травня 2025, 09:11
978
Темпи просування російських окупантів на сході України останнім часом подвоїлися.
Путин, армия РФ
РФ готує масштабну компанію, щоб захопити одну область України/ колаж: Главред, фото: міноборони РФ, kremlin.ru

Коротко:

  • РФ готує масштабну кампанію з повного захоплення Донецької області
  • Росія намагається поєднати військовий тиск з дипломатичними ініціативами
  • Мета таких дій Росії – досягнути переваги на переговорах

Країна-агресорка Росія у травні 2025 року почала скоординований наступ на Донбасі, і одночасно з цим ініціювала перший від 2022 року дипломатичний діалог з Україною.

Про це пише The New York Times. У виданні зазначають, що попри часткові успіхи російських загарбників та зміну тактики, суттєвого прориву на фронті немає.

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"Армія РФ після зимової паузи модернізувала дрони, посилила координацію та зосередилася на безпілотниках, однак наступ просувається повільно", – йдеться у матеріалі видання.

Аналітична платформа Deepstate зафіксувала, що темпи просування армії Росії у травні подвоїлися – загарбники мають просування до 9 км² на добу, переважно в Донецькій області. Також експерти попереджають про зростання загроз на півночі, зокрема в Сумській області.

На думку аналітика Дмитра Кузнеця, країна-агресорка Росія прагне не лише воєнних цілей, а й психологічного тиску на українське суспільство і Захід. Він зазначив, що Кремль "повільно, але впевнено" просувається, водночас тестуючи готовність опонентів до поступок.

Також експерти видання припускають, що військова ескалація може бути спробою Росії отримати вигідні позиції до майбутніх переговорів.

Ситуація на фронті в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, воєнкори РФ заявили про рух окупантів на Харків – в ЦПД вийшли із заявою. У відомстві повідомили, наскільки озвучена росіянами інформація відповідає дійсності.

Нагадаємо, у Forbes повідомили про неочікуваний хід під Часів Яром – стало відомо, що задумала Росія, кинувши в бій "парадних" солдатів. Російські війська активізують наступ на Часів Яр, перекидаючи незвичні підрозділи на фронт.

Також раніше повідомлялося, що РФ штурмує на Сумщині з новою тактикою, у ЗСУ розкрили загрози. Українські військові офіційно повідомляють про спроби просування противника.

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Що відомо про The New York Times?

The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.

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