Ключове питання для України: в ISW пояснили, на яку поступку РФ можуть піти США

Що кажуть аналітики ISW:

Російська Федерація отримує сприятливі сигнали від Сполучених Штатів щодо розширення НАТО, що спонукає її до спроб змінити європейську систему безпеки у власних інтересах. Згідно з аналітичним звітом американського Інституту вивчення війни (ISW), російська влада сприймає позицію адміністрації Трампа як поступку, особливо в контексті розуміння занепокоєнь Москви щодо подальшого розширення НАТО на схід.

Так, прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков 30 травня заявив, що така позиція США є "дуже привабливою" для Росії, враховуючи роль Вашингтона як посередника у переговорах про припинення війни.

ISW наголошує, що представники США раніше висловлювали готовність врахувати заперечення Росії щодо можливого вступу України до НАТО, що є однією з ключових вимог Москви, яку вона називає "корінною причиною" війни. В обмін на це Росія пропонувала поступки з інших питань.

Аналітики вважають, що заява Пєскова свідчить про переконання Росії в тому, що США підтримують її вимогу щодо зміни політики відкритих дверей Альянсу.

Разом з тим, аналітики звертають увагу на відсутність відповідних кроків з боку Росії — попри отримані поступки, вона не демонструє готовності йти назустріч у питаннях безпеки.

Яскравим прикладом цього є позиція Кремля, який, як зазначає ISW, не відмовляється від претензій на території Херсонської та Запорізької областей, що наразі контролюються Україною.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Росії знову почали говорити про другий раунд переговорів з Україною. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров зазначив, що Росія знову звернулася б до турецьких партнерів для організації цих переговорів, підкресливши позитивне ставлення до Стамбула як місця проведення.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Путін готовий до переговорів із Зеленським, але є умова. Мовляв, такі контакти "затребувані", але потрібна "хороша підготовка".

Тим часом, Кіт Келлог, спеціальний посланник колишнього президента США Дональда Трампа, окреслив ключову мету нового раунду переговорів у Стамбулі. За його словами, Україна вже представила свій меморандум з пропозиціями щодо припинення вогню. Однак російського меморандуму він не бачив.

Більше новин про перемовини:

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.