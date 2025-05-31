Ключове питання для України: в ISW пояснили, на яку поступку РФ можуть піти США

Росія продовжує використовувати поступки США у переговорах, не демонструючи при цьому готовності до аналогічних кроків назустріч, пише ISW.

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Як Кремль використовує сигнали США / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

Що кажуть аналітики ISW:

РФ інтерпретує позицію США щодо розширення НАТО як сигнал для просування своїх інтересів

Кремль отримує значні поступки від США, але при цьому висуває вимоги до України та Заходу

Російська Федерація отримує сприятливі сигнали від Сполучених Штатів щодо розширення НАТО, що спонукає її до спроб змінити європейську систему безпеки у власних інтересах. Згідно з аналітичним звітом американського Інституту вивчення війни (ISW), російська влада сприймає позицію адміністрації Трампа як поступку, особливо в контексті розуміння занепокоєнь Москви щодо подальшого розширення НАТО на схід.

Так, прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков 30 травня заявив, що така позиція США є "дуже привабливою" для Росії, враховуючи роль Вашингтона як посередника у переговорах про припинення війни.

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ISW наголошує, що представники США раніше висловлювали готовність врахувати заперечення Росії щодо можливого вступу України до НАТО, що є однією з ключових вимог Москви, яку вона називає "корінною причиною" війни. В обмін на це Росія пропонувала поступки з інших питань.

Вступ країн до НАТО / Інфографіка: Главред

Аналітики вважають, що заява Пєскова свідчить про переконання Росії в тому, що США підтримують її вимогу щодо зміни політики відкритих дверей Альянсу.

"Подібне зобов’язання фактично дало б Росії право вето на окремі положення статуту НАТО, надмірно сприяло б формуванню бажаного для неї післявоєнного ландшафту безпеки, а також підірвало б цілі президента США Дональда Трампа досягнути справедливого і стійкого миру в Україні", - зазначають в ISW.

Разом з тим, аналітики звертають увагу на відсутність відповідних кроків з боку Росії — попри отримані поступки, вона не демонструє готовності йти назустріч у питаннях безпеки.

Яскравим прикладом цього є позиція Кремля, який, як зазначає ISW, не відмовляється від претензій на території Херсонської та Запорізької областей, що наразі контролюються Україною.

Переговори про кінець війни в Україні - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Росії знову почали говорити про другий раунд переговорів з Україною. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров зазначив, що Росія знову звернулася б до турецьких партнерів для організації цих переговорів, підкресливши позитивне ставлення до Стамбула як місця проведення.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Путін готовий до переговорів із Зеленським, але є умова. Мовляв, такі контакти "затребувані", але потрібна "хороша підготовка".

Тим часом, Кіт Келлог, спеціальний посланник колишнього президента США Дональда Трампа, окреслив ключову мету нового раунду переговорів у Стамбулі. За його словами, Україна вже представила свій меморандум з пропозиціями щодо припинення вогню. Однак російського меморандуму він не бачив.

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Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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