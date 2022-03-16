"Повірте, у них всіх є мізки": Кондратюк висловився про ганебну поведінку російських зірок

Ігор Кондратюк висловився про ганебну поведінку російських зірок / facebook.com/kondratjukigor

Артист з Росії більше не зможуть приїжджати в Україну, оскільки самі не наважаться перетнути кордон.

Позиція артистів, які знаходяться зараз в Росії, неприйнятна, заявив продюсер Ігор Кондратюк В ефірі "24 каналу".

"Я до них ставлюся погано. Я до них ставлюся як до клошарів (французьке слово, що означає "Жебрак", "бездомний" - ред.). Такі інтелектуальні моральні клошари. Для мене неприйнятно, для них прийнятно", - пояснив Кондратюк.

За його словами, що відбувається війна зробить українців ще більшими русофобами. Адже культура не може бути поза політикою.

читайте такожТіматі, Бузову і не тільки: Макс Барських принизив російських зірок через війну в Україні"Люди, які несуть культуру, так чи інакше беруть участь у політиці, наприклад, виступають днями міст. Повірте, у них всіх є мізки. Всі вони вміють рахувати гроші і знають, де жити зручніше – в Дубаї або Челябінську", - підкреслив Кондратюк.

Нагадаємо, раніше російські окупанти зробили "подарунок" українському продюсеру Ігорю Кондратюку. У його будинок, якраз в день народження - на 60-річчя - влетів ворожий снаряд.

Також повідомлялося, що український продюсер, шоумен і телеведучий Ігор Кондратюк розкритикував артистів, які до вторгнення Росії в Україну 24 лютого виступали в РФ і підтримували злочинну політику Путіна.

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