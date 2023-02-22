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Марго Роббі розповіла про травми після постільних сцен з Леонардо Ді Капріо

22 лютого 2023, 03:40
Роббі згадує, що близькість з її кіночоловіком залишила на її тілі тисячі болючих порізів.
Марго Роббі, Леонардо ДіКапріо
Марго Роббі і Леонардо Ді Капріо зіграли подружжя у фільмі Вовк з Уолл-стріт / imdb.com

2013 рік для австралійської акторки Марго Роббі видався вкрай успішним - звісно, у неї вже були помітні кінороботи, але роль Наомі Лапальї, дружини головного героя у фільмі Вовк з Уолл-стріт, принесла їй світову популярність.

Багато в чому це - заслуга ангельської зовнішності і великого таланту самої Роббі, але частково на її кар'єру вплинув і її партнер по знімальному майданчику - голлівудська суперзірка Леонардо Ді Капріо.

У фільмі між акторами виблискували навіть не іскри, а блискавки пристрасті, і глядачі побачили кілька пікантних сцен між жадібним до грошей Джорданом Белфортом та його чарівною дружиною. За визнанням самої Роббі виданню The Mirror, один з постільних епізодів з Ді Капріо завдав їй серйозних травм.

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Йдеться про сцену, в якій інтимна близькість між Белфортом і Лапальєю відбувається на ліжку, усипаному грошима. Марго згадує, що відмовилася зніматися в халаті для більшої натуралістичності, однак, коли вона встала після зйомок, вся команда була в шоці від побаченого.

"Я отримала мільйон порізів на спині від усіх цих грошей! Це не так гламурно, як здається. Якщо хтось коли-небудь планує зайнятися сексом поверх купи грошей - не треба. Можливо, справжні гроші трохи м'якші, але фальшиві гроші схожі на папір, і коли я встала з ліжка, щоб взяти свій халат - всі ахнули. Моє тіло покривала тисяча маленьких порізів", - згадує акторка.

Раніше популярна модель plus-size Ешлі Грем опублікувала серію відвертих знімків - на фото зірка з'явилася в корсеті, який навряд чи прикривав її шикарне декольте, і без спідньої білизни.

Також британська акторка і письменниця, зірка серіалу Династія, Джоан Коллінз похизувалася в свої 89 - років в шикарному блакитному бікіні біля басейну в компанії молодшого неї на 32 роки чоловіка.

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